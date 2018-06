A Misano il DTM sarà rock con il concerto Gianna Nannini

Dtm Rock - A Misano World Circuit si esibirà Gianna Nannini il 25 agosto : ... aggiunge senz'altro appeal e prestigio alla Motor Valley, brand turistico strategico per promuovere il territorio nel mondo". Andrea Gnassi, presidente di Destinazione Romagna: La Riviera di ...

Zanardi guest driver a Misano nella gara del DTM : Il pilota BMW Alessandro Zanardi ritorna al volante di un’auto da corsa: nella gara del DTM in programma a Misano il 25 e 26 agosto, il 51enne sarà alla guida di una BMW M4 DTM. La ITR, così come le altre Case coinvolte nel DTM, Audi e Mercedes-Benz, hanno dato il via libera all’ospite. Gli […] L'articolo Zanardi guest driver a Misano nella gara del DTM sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili di ...

