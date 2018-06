A 29 anni chiede 900 euro al mese di paghetta al padre | finiscono in tribunale

Mondiali - salta amichevole : l’Iran chiede danni alla Grecia : Tensioni internazionali e rivalità sportive si intrecciano in una disputa che coinvolge le federazioni calcistiche dell’Iran e della Grecia. Tutto nasce dall’annuncio da parte di Atene di rinunciare ad un’amichevole tra le due nazionali in programma a Istanbul a causa delle tensioni in corso tra Grecia e Turchia dopo una disputa di confine con arresto di soldati greci. Una decisione che ha indispettito la federazione di ...

Richiedente asilo stupra una 14enne conosciuta online : condannato a sette anni : Karam Majdi ha raccontato di essere arrivato in Regno Unito da Aleppo, in Siria, quando era un minorenne. Lo scorso novembre ha violentato la giovane che pochi mesi prima aveva perso il padre. "Era debole e vulnerabile, si è approfittato di lei" ha spiegato il procuratore.Continua a leggere

RIFORMA PENSIONI/ 63 anni per tutti - la Uil chiede più flessibilità (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. La richiesta di Domenico Proietti sulla flessibilità. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 30 maggio(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 17:54:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Cottarelli e la pensione a 59 anni che fa chiedere la proroga di Opzione donna : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 20 maggio. A Cottarelli arriva la richiesta di proroga di Opzione donna. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 05:40:00 GMT)

Mohamed Salah - il suo avvocato chiede un miliardo di euro di danni a Sergio Ramos : Un risarcimento per aver infortunato deliberatamente Mohamed Salah e per aver inflitto 'danni fisici e psicologici' non solo al giocatore ma anche 'al popolo egiziano' da un miliardo di euro . E' ...

CSt : vittime amianto - 20 anni per chiedere risarcimento : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Chiede la maternità nel 1990 - ottiene un'indennità di 3.200 euro dopo 28 anni : Nel contenzioso tra un piccolo Comune nel Veronese e l'Inps a rimetterci è una lavoratrice che aveva chiesto l'indennità di maternità

Resta incinta nel '90 e chiede l'indennità : la riceve dopo 28 anni di odissea giudiziaria : Giustizia 'lumaca' e rimpalli burocratici: due fattori che se messi insieme possono rendere 'biblici' i tempi di una semplice sentenza per la richiesta di un'indennità di maternità. Lo sa bene...

