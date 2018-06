A 13 anni muore di tumore e dona gli organi | salverà 15 vite

Inghilterra - muore calciatore di 18 anni del Mansfield - League Two - : Nel mese precedente 4 decessi nel mondo del calcio, tra cui quello che ha sconvolto il calcio italiano di Davide Astori, capitano della Fiorentina .

Treviso - schianto tra auto in un incrocio : nonna muore - gravissima la nipotina di 3 anni : Il grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di giovedì in via Postioma a Ponzano Veneto, nella provincia di Treviso. Coinvolte tre auto. Su una di queste, una Opel Corsa, viaggiavano una donna di 65 anni, che ha perso la vita, e la sua nipotina di 3 anni, ricoverata in gravi condizioni.Continua a leggere

Charlotte muore a 13 anni di tumore al cervello ma dona gli organi e salva 15 persone : Charlotte Mitchell è morta a 13 anni per una forma aggressiva di tumore al cervello dopo 6 settimane dalla diagnosi. Ha però deciso di donare i suoi organi e tessuti, salvando altre 15 persone. Il dolore della mamma: "Era gentile e generosa, e lo è stata fino alla fine. Il suo gesto allevia il nostro dolore".Continua a leggere

Cina - il castello gonfiabile viene spazzato via dal vento : bimbo di 6 anni muore : Il piccolo è rimasto intrappolato all'interno del castello gonfiabile che si trovava in un luna park a Chezhan Plaza nella città di Fengwei. I medici non sono hanno potuto far nulla per salvarlo. La polizia ha assicurato che sulla tragedia è stata aperta un'inchiesta.Continua a leggere

Salta la cascata per fare un video - giovane acrobata muore a 21 anni : Tragedia ad Almese, in provincia di Torino. Artur Cacciolari, brasiliano di 21 anni, artista circense di grande talento e sicuro avvenire del gruppo Sonics, è morto dopo essere caduto nel torrente Messa nella...

Ciclista muore a 55 anni cadendo in una scarpata : Tragedia a Camaldoli questa mattina, dove un Ciclista ha perso la vita. Mancavano pochi minuti alle 10 quando l'uomo, un 55enne di Sansepolcro, per motivi ancora da accertare ha perso il controllo ...

Embolia polmonare mentre fa la spesa al supermercato : Sofia muore a 23 anni : PADOVA - Un malore improvviso che non le ha dato scampo. A nulla sono valsi infatti i soccorsi e l'immediato trasferimento in ambulanza al pronto soccorso. Sofia Ponchia, 23 anni, non ha più ripreso ...

L’auto si ribalta e finisce fuori strada : Enzo muore a 21 anni : L'incidente stradale è avvenuto lungo la strada statale 89 che collega Apricena a San Severo, nel Foggiano, ed è costato la vita al giovane Enzo Sacco. La sua vettura ha sbandato e si è capovolta più volte senza lasciargli scampo.Continua a leggere

Travolto dal treno - muore a 17 anni : tre ragazzi fotografano tutto : Diciassettenne si lancia sui binari davanti all'obiettivo di una macchina fotografica che ha immortalato le istantanee della tragedia. Un dramma che si è consumato in diretta davanti a tre ragazzi che ...

Schianto in moto. Marco muore a 36 anni dopo due mesi di ricovero : Il motociclista 36enne, originario di Lugo, provincia di Ravenna, lo scorso 31 marzo era rimasto vittima di un drammatico incidente nel tentativo di evitare l'impatto con un'auto. Ha lottato con tutte le sue forze, ma alla fine ha dovuto arrendersi.Continua a leggere

A soli 18 anni muore in un incidente - amici sequestrano ambulanza : Erano da poco trascorse le 23 della scorsa notte, quando nel vico Porta Piccola, a Montecalvario, quartiere di Napoli, uno scontro tra scooter ha dato vita ad una notte di "inferno". Tutto è accaduto in pochi minuti e non è ancora chiaro né quanto accaduto né i veicoli e le persone coinvolte. I dettagli dell'incidente La dinamica del sinistro è ancora poco nitida, quello che è certo è che, a seguito dell'incidente, ha perso la vita un giovane di ...

Malore fatale : poliziotto di Perugia muore a 50 anni : E ancora: 'Il suo impegno sociale è da sempre andato oltre l'ambito professionale, con la sua apprezzata presenza nel mondo dello sport dilettantistico giovanile. Ai suoi familiari vanno le più ...

Agrigento - auto vola giù da viadotto : muore 32enne e il figlio di 4 anni : Una donna di 32 anni, Maria Stella Traina, è morta insieme al figlio di 4 anni dopo esse precipitata con l'auto da un viadotto ad Agrigento.

Aveva male a una gamba - Celeste muore a 30 anni per una embolia polmonare : La trentenne da qualche tempo accusava dolori ad una gamba e si era sottoposta ad accertamenti ma nulla lasciava presagire il dramma che si è consumato. Celeste è stata colpita da una improvvisa embolia polmonare causata probabilmente da una trombosi ad una gamba.Continua a leggere