80 buste di plastica nello stomaco e la balena pilota muore di fame

Thailandia - 80 buste di plastica nello stomaco : muore una balena pilota : Al largo della costa meridionale della Thailandia, una balena pilota è morta per aver ingoiato oltre 80 sacchetti di plastica. Il Paese è tra i maggiori consumatori al mondo delle inquinanti e 'indistruttibili' buste, spesso fatali per gli animali selvatici e fonte di gravissimo inquinamento. Il piccolo globicefalo è stato trovato in fin di vita in un canale vicino ...

Thailandia : balena muore dopo aver ingerito 80 buste di plastica : Una balena è morta nel sud della Thailandia dopo aver ingerito più di 80 buste di plastica. Lo hanno riferito fonti ufficiali al termine di un vano tentativo di salvare il cetaceo. La Thailandia è uno dei più grandi consumatori al mondo di confezioni di plastica e ogni anno sono centinaia le vittime tra le specie marine nelle zone delle spiagge più affollate. L’esemplare maschio di balena era stato trovato vivo in un canale vicino al ...

Cile : primo Paese America Latina a vietare buste plastica : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Abbiamo fatto finire le buste di plastica pure nella fossa delle Marianne : Sono stati trovati sacchetti e altri oggetti, a conferma di quanto sia ormai inquinato anche uno dei posti più remoti del pianeta The post Abbiamo fatto finire le buste di plastica pure nella fossa delle Marianne appeared first on Il Post.

Il ricordo di Illgner : 'Quando il Real mi pagò due stipendi in buste di plastica' : Il Real Madrid è in finale di Champions League, di nuovo, e un'eventuale quarta coppa nelle ultime cinque stagioni potrebbe ritoccare il record stabilito tra 1998 e 2002, quando in cinque edizioni i ...

Ambiente - New York : proposta di legge per il bando alle buste di plastica : Il governatore dello Stato di New York ha presentato ieri un disegno di legge che dovrebbe vietare l’uso di sacchetti di plastica monouso in tutto lo Stato: “La piaga dei sacchetti di plastica ha un costo devastante per le nostre strade, la nostra acqua e le nostre risorse naturali e dobbiamo agire per proteggere il nostro Ambiente“, ha spiegato Cuomo. Il disegno di legge vieterebbe “la fornitura di sacchi di plastica da ...