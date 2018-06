5 decisioni che ci aspettiamo da Stan Lee | presidente del mondo

Playoff NBA – La delusione di James Harden : “ecco perché abbiamo perso. Arbitri? Su alcune decisioni dico che…” : James Harden ha commentato a caldo la sconfitta di gara-7 contro gli Warriors spiegando cosa sia andato storto nel gioco dei Rockets Ieri notte i Golden State Warriors hanno superato gli Houston Rockets in una delicatissima gara-7 al Toyota Center di Houston, staccando il pass per le Finals NBA. Grande delusione fra le fila della franchigia texana che ha vissuto una serata da incubo dall’arco (7/44) e si è vista chiamare qualche fallo di dubbia ...

Assemblea Pd tra fischi e polemiche - rinviate tutte le decisioni “calde” : Cambia l’ordine del giorno: non più elezione del nuovo segretario, ma discussione sull’attualità, cioè la nascita del governo Lega-M5s

Colombia-Germania : presidente Santos a Merkel - Lampada della pace possa illuminare decisioni politiche : Il riconoscimento, assegnato dall'ordine francescano e considerato una sorta di Nobel del mondo cattolico, era stato assegnato nel 2016 allo stesso Santos, a suggello degli sforzi condotti per ...

Serie B : ecco le decisioni del Questore - per una gara che vale una stagione Video : In Serie B, mancano tre giorni all'anticipo della 41a e penultima giornata della regular season del campionato che vedra' l'Avellino affrontare lo Spezia. Per gli irpini è l'ultima chiamata utile per evitare i play out, un match da vincere a tutti i costi contro una formazione tranquilla, prima di giocare l'ultima gara contro la Ternana [Video], squadra ormai praticamente retrocessa in Serie C. Pescara-Ascoli, saranno rafforzate le misure di ...

Di Maio : 'Piena fiducia nelle decisioni che prenderà Mattarella' : Da Campobasso, dove è intervenuto nella campagna elettorale, Luigi Di Maio dichiara piena fiducia nel presidente della Repubblica. "Mattarella prenderà le sue decisioni, vedremo. Quello che voglio ...

Siria - armi chimiche su Duma. Trump : "decisioni importanti entro 24-48 ore" : "Attacco atroce contro innocenti" afferma il presidente americano nel corso di una riunione alla Casa Bianca. Questa sera alle 21, vertice del consiglio di Sicurezza a Palazzo di Vetro. Duma è l'ultimo bastione della resistenza dei ribelli di fronte all'offensiva del regime di Bashar al-Assad

