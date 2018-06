20 anni dopo i fan scoprono Pokemon mai visti prima

2 giugno 1946 : no alla monarchia - dopo 72 anni sì al governo del cambiamento : Quest'anno la Repubblica italiana compie 72 anni. Celebra il suo compleanno il 2 giugno, una data importante perché nel 1946 si tenne un referendum in cui per la prima volta parteciparono al voto anche le donne. dopo 85 anni sotto il dominio della dinastia dei Savoia, 22 milioni di italiani furono chiamati alle urne per scegliere se abolire la monarchia o trasformare l'Italia in una Repubblica costituzionale. Buon compleanno Italia Il 2 giugno ...

anniversario della Repubblica - dopo momenti incredibili Governo fatto e Salvini già al lavoro : ... diktat, altolà, cambi marcia e chi più ne ha più ne metta sfociati nella clamorosa rottura sulla linea del traguardo per la disputa del nome di Paolo Savona all' Economia . Mattarella non ne ha ...

Governo - Travaglio : “Salvini? Dopo di 25 anni di predicazione irresponsabile ora voglio vederlo alla prova del realismo” : “Salvini? Quando siederà finalmente responsabilizzato sulla poltrona del Viminale, o ci fa vedere la ricetta per guarire da tutti i mali oppure dovrà riconoscere, per esempio, che un suo predecessore come Marco Minniti non era un pericoloso “buonista”, ma un ministro di centrosinistra che faceva quello che si poteva fare, anche a costo di prendersi l’accusa di essere fascista e razzista, perché faceva rispettare le leggi”. Così a Otto e Mezzo ...

Maltempo Fontanabuona : dopo 4 anni riapre la ‘provinciale’ : L’ultima ferita del Maltempo in Fontanabuona è stata suturata. dopo 4 anni e mezzo la provinciale 82 di Sant’Alberto, nel Comune di Lumarzo, è stata riaperta. Era chiusa dal 17 gennaio 2014 giorno in cui si era verificato un cedimento a valle della carreggiata, per una frana provocata dal Maltempo. La strada non pregiudicava gli spostamenti degli abitanti ma comunque era un intervento atteso che ora si e’ concluso. L'articolo ...

Collettivo Fuorisede - a Roma 50 anni dopo : ANSA, - Roma, 1 GIU - Era il febbraio 1971 quando la Casa dello studente di via de Lollis, forse percepita non come un luogo di studio e d'incontro ma come un "pericoloso covo di sovversivi", fu "...

Violentano e uccidono una ragazza di 21 anni dopo la finale di Champions League : E' accaduto in Thailandia: i quattro responsabili sono stati arrestati ed hanno confessato il delitto.Continua a leggere

GIOVanni TRIA - CHI È IL NUOVO MINISTRO DELL’ECONOMIA/ Dopo giuramento : “squadra Governo ottima” : GIOVANNI TRIA, chi è il NUOVO MINISTRO dell'Economia. Cosa pensa di Europa ed euro: un Savona “travestito”? Un altro eurocritico nel Governo M5s-Lega. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 17:30:00 GMT)

'Trieste città della conoscenza' : dopo cinque anni torna a settembre 'La Notte dei Ricercatori' : Tutto ciò dimostra ancora una volta quanto sia importante Trieste per la scienza e la scienza per Trieste'. Parole di soddisfazione anche da parte del Rettore Maurizio Fermeglia che ha tra l'altro ...

Daniele Bossari e Filippa Lagerback oggi sposi - il matrimonio dopo 17 anni d'amore : tutti i dettagli : Il gran giorno è arrivato: dopo mesi di preparativi e 17 anni di amore Daniele Bossari e Filippa Lagerback convolano a nozze. La coppia si sposa oggi primo giugno alle 18 nella romantica...

VENERDI' 28 SETTEMBRE - DOPO 5 anni - TORNA A TRIESTE LA NOTTE DEI RICERCATORI : Tutto ciò dimostra ancora una volta quanto sia importante TRIESTE per la scienza e la scienza per TRIESTE". Parole di soddisfazione anche da parte del Rettore Maurizio Fermeglia che ha tra l'altro ...

Antonella Clerici piange all'ultima puntata della Prova del Cuoco dopo 18 anni. E un pensiero va a Frizzi : L'ultima puntata di Antonella Clerici dopo 18 anni di onorato servizio a La Prova del Cuoco si è aperta all'insegna delle lacrime anche per Fabrizio Frizzi , degli applausi e dei volti che hanno ...

Antonella Clerici piange all'ultima puntata della Prova del Cuoco dopo 18 anni. E un pensiero va a Frizzi : L'ultima puntata di Antonella Clerici dopo 18 anni di onorato servizio a La Prova del Cuoco si è aperta all'insegna delle lacrime anche per Fabrizio Frizzi , degli applausi e dei volti che hanno ...

Lazio - morto Giovanni Di Veroli. Unico ebreo romano del dopoguerra : 'È venuto a mancare Giovanni Di Veroli, ex giocatore della Lazio e Unico ebreo romano a giocare ad alto livello in serie A per diverse stagioni nel dopoguerra. Di Veroli iniziò la sua carriera con la ...

Top Gun 2 - Tom Cruise dà l'annuncio su Instagram : il sequel 35 anni dopo : Sarebbero iniziate le riprese di Top Gun 2 . Ad annunciarlo è stato lo stesso Tom Cruise sul suo account Instagram . Il primo film del 1986 , diretto da Tony Scott ed emblema di quegli anni, ha dato ...