2 giugno | Venezia fa il pieno di turisti

Venezia : dal primo giugno parte il car sharing ibrido "Yuko with Toyota" : Partirà il prossimo primo giugno “YUKÕ with Toyota”, il servizio di car sharing Toyota, che mette a disposizione dei cittadini di Venezia un parco di 50 vetture tra...

Alluvioni in Veneto e Fruli Venezia Giulia : da 7 al 9 giugno l’esercitazione internazionale sul rischio idraulico Neiflex : Manca poco meno di un mese all’esercitazione internazionale sul rischio idraulico, in programma dal 7 al 9 giugno, che simulerà, nell’ambito del progetto europeo Neiflex – North Eastern Italy Flood Exercise, l’intervento di squadre nazionali e internazionali per il soccorso in caso di Alluvioni, nelle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia. l’esercitazione, cofinanziata dalla Commissione Europea nel quadro dell’azione del Meccanismo Unionale di ...

Concorso Ministero Giustizia per educatori a Venezia : invio CV a giugno 2018 Video : Proamo con interessanti novita' per chi cerca un'occupazione [Video]. Si informa che il Ministero della Giustizia ha bandito un Concorso pubblico per l'assunzione di figure specializzate da collocare presso la Direzione della Casa di Reclusione per Donne di Venezia per l'Istituto a Custodia Attenuata per Madri ICAM. Ecco di che cosa si tratta. Bando di Concorso a giugno 2018 La Casa di reclusione femminile di Venezia in Veneto ha proclamato ...