2 Giugno | Mattarella I valori della Repubblica sono un pilastro per l' Europa

2 Giugno - Mattarella : “I valori della Repubblica sono un pilastro per l’Ue”. L’esordio di Conte : “È la festa di tutti noi” : Il presidente Mattarella e poi le più alte cariche dello stato, i presidenti di Camera e Senato, il premier, l’appena insediato a Palazzo Chigi Giuseppe Conte. Il ministro della difesa Elisabetta Trenta. L’ altare della patria, l’inno di Mameli. La corona di fiori ai caduti, il cielo che si colora di bianco rosso e verde con le farebbe tricolori. I...

2 Giugno : Mattarella all'Altare della Patria<br>Gli auguri del neo premier : "Festa di tutti noi" : 10:28 - Dopo aver reso omaggio alla tomba del Milite Ignoto, Sergio Mattarella si è diretto insieme al ministro della Difesa Elisabetta Trenta in via dei Fori Imperiali, a bordo della la Lancia Flaminia presidenziale scoperta, per l'inizio della parata militare. Prima della deposizione della corona al Milite Ignoto, Mattarella aveva ascoltato l'inno nazionale e passato in rassegna il reggimento dei lancieri di Montebello e i reparti ...

