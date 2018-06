2 Giugno | Mattarella all' Altare della Patria | Gli auguri del neo premier

2 Giugno - applausi per Mattarella e Conte all'Altare della Patria : Il presidente della Repubblica: "Libertà e uguaglianza i pilastri della società". Bagno di folla per il neo premier: "E' la festa di tutti noi" Festa della Repubblica, perché si festeggia oggi 2 ...

2 Giugno - applausi per Mattarella. L’esordio di Conte : “È la festa di tutti noi” : Il presidente Mattarella e poi le più alte cariche dello stato, i presidenti di Camera e Senato, il premier, l’appena insediato a Palazzo Chigi Giuseppe Conte. Il ministro della difesa Elisabetta Trenta. L’ altare della patria, l’inno di Mameli. La corona di fiori ai caduti, il cielo che si colora di bianco rosso e verde con le farebbe tricolori. I...

2 Giugno : Mattarella a Altare Patria : ANSA, - ROMA, 2 GIU - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto all'Altare della Patria per la cerimonia del 2 Giugno accolto da un lungo applauso delle tante persone presenti in ...

2 Giugno - il messaggio di Mattarella : "La preziosa opera che svolgono al fianco dei cittadini in Patria, e in tante travagliate regioni del mondo a sostegno della stabilità e per l'assistenza alle popolazioni gravate dai conflitti, è la ...

2 Giugno - applausi per Mattarella. L’esordio di Conte : “E’ la festa di tutti noi” : Il presidente Mattarella e poi le più alte cariche dello stato, i presidenti di camera e senato, il premier l’appena insediato a Palazzo Chigi Giuseppe Conte. Il ministro della difesa Elisabetta Trenta. L ‘altare della patria, l’inno di Mameli. La corona di fiori ai caduti, il cielo che si colora di bianco rosso e verde con le farebbe tricolori. Il...

2 Giugno - gli applausi per Mattarella e Conte all’Altare della Patria : Omaggiati anche i presidenti di Camera e Senato e il neo premier, con coccarda tricolore. La festa della Repubblica oggi assume un valore simbolico particolare, dopo una crisi di governo durata quasi 90 giorni e che poteva mettere a rischio la tenuta delle istituzioni

FESTA DELLA REPUBBLICA - 2 Giugno : PARATA/ Diretta video Rai : Conte e Mattarella all'Altare della Patria : FESTA della REPUBBLICA, 2 GIUGNO: PARATA e programma celebrazioni, le origini e la storia. Quella di domani sarà una cerimonia particolare perché oggi c'è il giuramento del governo Conte. Il presidente della REPUBBLICA Sergio Mattarella e il nuovo premier Giuseppe Conte sono arrivati poco prima delle 9 all'Altare della Patria di Roma per la celebrazione della FESTA della REPUBBLICA. Il nuovo primo ministro è stato accolto dagli applausi ...

2 Giugno - gli applausi per Mattarella all’Altare della Patria : Omaggiati anche i presidenti di Camera e Senato. La festa della Repubblica oggi assume un valore simbolico particolare, dopo una crisi di governo durata quasi 90 giorni e che poteva mettere a rischio la tenuta delle istituzioni

2 Giugno : il presidente Sergio Mattarella all'Altare della Patria : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto all'Altare della Patria per la cerimonia del 2 Giugno e la deposizione dell'omaggio al milite ignoto. Il presidente è stato accolto da un ...

2 Giugno - Conte e Mattarella a Roma : Primo appuntamento istituzionale per il nuovo premier italiano, accolto dagli applausi della gente all’Altare della Patria

La festa della Repubblica del 2 Giugno - Mattarella : 'Uniti per il paese' Video : Settantadue anni fa gli italiani per la prima volta dopo oltre vent'anni di dittatura e miseria avevano l'occasione di scegliere il proprio destino. Era il 2 Giugno del 1946 e con un referendum si decideva se mantenere monarchia costituzionale o mandare via gli odiati Savoia. Vinse la Repubblica. Le tensioni superate con il M5S Ogni anno per l'occasione si celebra una grande festa. Quest'anno essa stava per assumere un carattere di protesta per ...

Festa della Repubblica - 2 Giugno/ Parata e programma di Mattarella : centro di Roma blindato : Festa della Repubblica, 2 giugno: Parata e programma celebrazioni, le origini e la storia. Quella di domani sarà una cerimonia particolare perché oggi c'è il giuramento del governo Conte(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 00:38:00 GMT)

2 Giugno - Mattarella sulle migrazioni : “Collaborazione tra istituzioni garantisce legalità - accoglienza e integrazione” : “La costante e leale collaborazione fra tutte le componenti istituzionali e sociali chiamate a confrontarsi con il fenomeno delle migrazioni consente di affrontare l’individuazione di soluzioni in grado di garantire legalità, accoglienza e integrazione“. A poche ore dal giuramento del primo governo Lega-M5s e alla vigilia della festa del 2 giugno, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti. E ...

Mattarella - 2 Giugno sia una occasione : ANSA, - ROMA, 1 GIU - "Va arrestato con fermezza ogni rischio di regressione civile in questa nostra Italia e in questa nostra Europa affermando un costume di reciproco rispetto, mettendo a frutto le ...