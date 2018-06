2 giugno | la festa della Repubblica

EDITORIALE 2 giugno festa della Repubblica Italiana ma è ancora così? : Oimè quante ferite, Che lividor, che sangue! oh qual ti veggio, Formosissima donna! Io chiedo al cielo E al mondo: dite dite; Chi la ridusse a tale? E questo è peggio, Che di catene ha carche ambe le ...

La festa della Repubblica del 2 giugno - Mattarella : 'Uniti per il paese' Video : Settantadue anni fa gli italiani per la prima volta dopo oltre vent'anni di dittatura e miseria avevano l'occasione di scegliere il proprio destino. Era il 2 Giugno del 1946 e con un referendum si decideva se mantenere monarchia costituzionale o mandare via gli odiati Savoia. Vinse la Repubblica. Le tensioni superate con il M5S Ogni anno per l'occasione si celebra una grande festa. Quest'anno essa stava per assumere un carattere di protesta per ...

Riprendiamoci la festa laica del 2 giugno - : Dovrebbe essere festeggiato con pompe e parate, con spettacoli, giochi, sport, spari, campane, falò ed illuminazioni, da un'estremità di questo continente all'altra, oggi e per sempre» In seguito si ...

Festa della Repubblica - perché si festeggia il 2 giugno : Il 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica, in ricordo del referendum istituzionale che nel 1946 portò alla scelta tra Repubblica e monarchia. Una celebrazione caratterizzata dalla parata ...

Provincia di Modena : Secchia in festa - il 2 giugno in bici lungo il Secchia fino al Po - le iniziative : ... al parco di Villalunga sul Secchia a Castellarano dove, sabato 2 giugno, è in programma una giornata intera di sport, spettacoli, mercatini e stand gastronomici. A Modena la Fiab , Federazione ...

Firenze. Il programma del 2 giugno festa della Repubblica : Il 2 giugno 1946, a seguito del referendum che aveva chiamato alle urne l’intera popolazione italiana adulta (le donne votarono

Festa della Repubblica - 2 giugno/ Parata e programma di Mattarella : centro di Roma blindato : Festa della Repubblica, 2 giugno: Parata e programma celebrazioni, le origini e la storia. Quella di domani sarà una cerimonia particolare perché oggi c'è il giuramento del governo Conte(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 00:38:00 GMT)

Perchè la Festa della Repubblica si celebra il 2 giugno? Il Referendum del 1946 e il doodle di google : Anche google ha deciso di celebrare la Festa della Repubblica che l’Italia festeggia oggi, Sabato 2 Giugno: sulla home page italiana del noto motore di ricerca è infatti online dalla mezzanotte un doodle personalizzato con la bandiera tricolore sventolante. Istituita nel 1947, è Festa nazionale Perchè ricorda il Referendum istituzionale che il 2 e 3 giugno 1946 sancì la nascita della Repubblica. Fu una delle tornate elettorali più sentite ...

Google ricorda con un doodle la Festa della Repubblica : ecco perché si celebra il 2 giugno : Oggi, 2 Giugno, si celebra la Festa della Repubblica per ricordare la nascita della Repubblica Italiana. Il giorno si riferisce alla data del referendum istituzionale del 1946, avvenuto il 2 e il 3 Giugno. In quei due giorni votarono per la prima volta anche le donne: fu la prima volta nella storia italiana in cui si svolsero delle votazioni a suffragio universale. Il referendum mise così fine al Regno d’Italia e fece nascere la Repubblica ...

Festa della Repubblica - Buon 2 giugno 2018 : IMMAGINI - VIGNETTE - GIF - VIDEO - FRASI e CITAZIONI per gli auguri [GALLERY] : Il 2 Giugno 2018 si celebra la 72ª Festa della Repubblica Italiana, in ricordo della nascita della Repubblica, nel giorno in cui si tenne il referendum istituzionale del 2 Giugno 1946. La Festa della Repubblica è un’occasione di riflessione, che vuole rimarcare l’importanza ed il valore della scelta della Repubblica perché è sul percorso della pacificazione civile, della concordia e dell’unificazione nazionale che si è ...

Alba Music Festival : la Festa della Repubblica di Italy & Usa sulle note del Bolero - sabato 2 giugno : ... in occasione del 50° anniversario dell'uscita de Il Partigiano Johnny di Beppe Fenoglio , era il 1° giugno del 1968, , alle ore 11 la Chiesa di San Giuseppe ospiterà la prima esecuzione al mondo di "...

Buon 2 giugno 2018 - Festa della Repubblica Italiana : ecco FRASI e CITAZIONI significative per gli auguri : Il 2 Giugno 2018 è la 72ª Festa della Repubblica Italiana. La Repubblica Italiana nasce il 2 Giugno 1946 con il referendum che boccia con oltre 12 milioni 717 mila voti la monarchia di casa Savoia, cui vanno circa 2 milioni di preferenze in meno. Il 2 Giugno si celebrano i valori di un popolo che sentiva d’essere una Nazione, desideroso dell’integrità della sua Patria. E’ il giorno in cui gli Italiani hanno scelto di costruire l’Italia delle ...

Buon 2 giugno 2018 - Festa della Repubblica Italiana : ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp : La Festa della Repubblica Italiana celebrare la nascita di una nuova era, che per il nostro Paese iniziava esattamente 72 anni fa. Si celebra il 2 Giugno 2018 la 72ª Festa della Repubblica Italiana, per commemorare la nascita della Repubblica nel giorno in cui si tenne il referendum istituzionale del 2 Giugno 1946. La Repubblica Italiana nasce infatti il 2 Giugno 1946 con il referendum che boccia con oltre 12 milioni 717 mila voti la monarchia ...

