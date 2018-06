2 Giugno | Fico | ' Rispettare voce del popolo è cuore Repubblica'

2 Giugno : Fico - democrazia partecipativa non in contrasto con rappresentativa : Roma, 2 giu. (AdnKronos) – “Gli strumenti di democrazia partecipativa non si pongono in contrapposizione alla democrazia rappresentativa ma al contrario la rafforzano. è attraverso la partecipazione attiva di ciascuno alla vita civile e democratica che si può contribuire a rendere migliore il nostro Paese”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, aprendo nell’Aula la cerimonia per la premiazione del ...

2 Giugno : Fico - democrazia partecipativa non in contrasto con rappresentativa (2) : (AdnKronos) – “Credo fermamente ‘ha proseguito Fico ricordando il suo discorso di insediamento- che il Parlamento debba essere un’istituzione pensante, un’istituzione culturale che si interroga su che cosa deve fare. E che sia capace di esprimere una visione di Paese”. “E per fare questo il Parlamento deve saper ascoltare i cittadini per dare una risposta ai loro bisogni. Gli strumenti di democrazia ...

2 Giugno : Fico - costruire futuro partendo da nosra straordinaria Repubblica : Roma, 2 giu. (AdnKronos) – “La Repubblica non è qualcosa di scontato ma si conquista ogni giorno, ogni qual volta la voce del popolo viene rispettata dai palazzi”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, salutando i cittadini presenti al concerto della fanfara della Polizia di Stato in piazza Montecitorio. “La Repubblica -ha aggiunto- si compie quando si rispetta la volontà ad esempio dei referendum ...

Fico non andrà alla manifestazione del 2 Giugno lanciata da Di Maio alla Bocca della Verità : Roberto Fico non parteciperà alla manifestazione M5s del 2 giugno alla Bocca della verità. Secondo quanto viene riferito, il Presidente della Camera, esponente pentastellato, non sarà in piazza a fianco di Luigi Di Maio che ha convocato il popolo dei 5 stelle all'indomani del fallimento del governo con la Lega.Anche perchè, viene spiegato, Fico il 2 pomeriggio sarà impegnato a Montecitorio per un evento con gli ...

Governo : M5S - 2 Giugno pacificamente in piazza a Roma - Fico sarà alla parata/rpt : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Sabato 2 giugno ci vediamo tutti insieme a Roma in piazza Bocca della Verità alle ore 19 per dire con una sola voce: #IlMioVotoConta. Organizzatevi con le macchine, con i treni, con i pullman, con blablacar, ma è importantissimo che siate presenti! Rivolgetevi ai portavoce regionali per avere più informazioni sulla logistica. sarà una manifestazione assolutamente pacifica e democratica”. E’ quanto si ...

Governo : M5S - 2 Giugno pacificamente in piazza a Roma - ci sarà anche Fico : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Sabato 2 giugno ci vediamo tutti insieme a Roma in piazza Bocca della Verità alle ore 19 per dire con una sola voce: #IlMioVotoConta. Organizzatevi con le macchine, con i treni, con i pullman, con blablacar, ma è importantissimo che siate presenti! Rivolgetevi ai portavoce regionali per avere più informazioni sulla logistica. sarà una manifestazione assolutamente pacifica e democratica”. E’ ...

Governo : M5S - 2 Giugno pacificamente in piazza a Roma - ci sarà anche Fico (2) : (AdnKronos) – “Però -si legge sul blog M5S- quello che è accaduto domenica è un fatto grave che ci deve fare riflettere. Il problema non è Paolo Savona, non è il nome di un ministro e non è nemmeno chi ha vinto tra Di Maio e Salvini. Qui il tema è che si è detto no al cambiamento che è stato votato il 4 marzo. Il ministro dell’economia che abbiamo individuato insieme alla Lega è un profilo altissimo, con le competenze adatte ...

