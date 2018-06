2 Giugno | Conte | festa di tutti noi

2 Giugno - applausi per Mattarella e Conte all'Altare della Patria : Il presidente della Repubblica: "Libertà e uguaglianza i pilastri della società". Bagno di folla per il neo premier: "E' la festa di tutti noi" Festa della Repubblica, perché si festeggia oggi 2 ...

"Eleganti - sorridenti - democratici". Salvini alla parata del 2 Giugno tranquillizza sul governo Conte : "Cosa dico a chi ha paura di questo governo? Siamo eleganti, sorridenti, democratici. Nelle prossime ore sentirò i ministri degli interni di diversi paesi europei con cui collaborare e non litigare. Ci sta che chi era al governo e ora si farà un po' di sana e robusta opposizione non sia Contento...". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine della parata del 2 giugno.La formazione del nuovo governo, che ieri ha ...

Governo - prima uscita da premier per Giuseppe Conte : “Due Giugno è la festa di tutti noi” : Un 2 giugno più importante del solito, per festeggiare i 78 anni di storia della Repubblica italiana. Dopo giorni di tensione politica, durante i quali anche l’operato della più alta carica dello Stato, il presidente Sergio Mattarella, era stato messo in dubbio, portando l’Italia sull’orlo della crisi istituzionale, il varo del Governo Conte ha abbassato i toni. E ora la ricorrenza del referendum del 1946 che trasformò il ...

