2 giugno - Conte : «È la festa di tutti noi - ora al lavoro». Mattarella : «Libertà e uguaglianza pilastri società» : Nuovo e più lungo bagno di folla per il neopremier Giuseppe Conte , che dopo un caffè in Piazza dell'Ara Coeli con il presidente della Camera, Roberto Fico, ha attraversato con lui a...

2 giugno - gli auguri di Giuseppe Conte : “Festa della Repubblica è la festa di tutti noi” : Il 2 giugno “è la festa di noi tutti , tanti auguri a tutti ”, dice il neo premier Giuseppe Conte rispondendo al cronista dell’Ansa che sulla porta di casa gli chiede un pensiero per gli italiani. Conte è poi partito con la scorta alla volta delle celebrazioni per la festa della Repubblica L'articolo 2 giugno , gli auguri di Giuseppe Conte : “ festa della Repubblica è la festa di tutti noi” proviene da Il Fatto ...

