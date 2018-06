2 giugno | Conte alla gente | ' ora passiamo ai fatti' Mattarella | ' l' immagine di un paese

Conte : al lavoro dopo parata 2 giugno - colloqui con Macron e Merkel : "Oggi, 2 giugno, è l'anniversario di tutti noi, di tutti i cittadini della Repubblica. dopo la cerimonia di questa mattina e la spettacolare parata sono tornato in ufficio a lavorare: non possiamo ...

2 giugno - Conte : "E' la festa di noi tutti" | Mattarella : "Il Paese è coeso e affidabile" : Il neo presidente del Consiglio all'Altare della Patria per le celebrazioni: "Finora sono state fatte troppe chiacchiere, ora bisogna fare i fatti". Cosi' il nuovo premier ai cittadini: "Tenete duro, teniamo duro" .

2 giugno - Conte alla folla : tenete duro | : Il neo presidente del Consiglio, accolto dagli applausi all’Altare della Patria insieme con Mattarella |

Parata del 2 giugno - show di ConteE Salvini non applaude la bandiera della UE : Ciò che suona anche come un monito nei confronti di chi, all'estero, si è soffermato nei giorni della crisi politica sui vizi italiani. In ogni caso, 'tenete duro, teniamo duro', ha poi aggiunto ...

2 giugno - Conte : 'E' la festa di tutti noi' - Mattarella : 'Paese è coeso e affidabile' : Accanto a Mattarella e Conte i vicepremier e neoministri Matteo Salvini e Luigi Di Maio , ma anche altri rappresentanti del neonato esecutivo, come la titolare della Difesa, Elisabetta Trenta, e ...

Festa del 2 giugno per l'esordio di Conte. Mezzo governo alla parata : Prima uscita pubblica per il governo, in occasione delle celebrazioni per il 2 giugno. 'E' la Festa di tutti noi, tenete duro ora passiamo ai fatti' assicura il presidente del Consiglio Conte.'Il ...

Conte : 2 giugno la festa dell'Italia e degli italiani : Roma, 2 giu. , askanews, La festa della Repubblica 'è la festa dell'Italia e degli italiani. Si è fatta in passato e si farà. Non è la festa del governo ma di noi tutti'. Lo ha detto il presidente del ...

2 giugno - Conte : "E' la festa di noi tutti" | Mattarella : "Il Paese è coeso e affidabile" : Il neo presidente del Consiglio all'Altare della Patria per le celebrazioni: "Finora sono state fatte troppe chiacchiere, ora bisogna fare i fatti". Cosi' il nuovo premier ai cittadini: "Tenete duro, teniamo duro" .

2 giugno - Conte : festa di tutti noi - ora al lavoro. Mattarella : libertà e uguaglianza pilastri società : La parata del 2 giugno ai Fori Imperiali rappresenta anche il debutto del nuovo governo gialloverde guidato da Giuseppe Conte, con Salvini nel ruolo di ministro dell'Interno e Di Maio in quello...

2 giugno - Conte : festa di tutti noi - ora al lavoro. Mattarella : libertà e uguaglianza pilastri società : La parata del 2 giugno ai Fori Imperiali rappresenta anche il debutto del nuovo governo gialloverde guidato da Giuseppe Conte, con Salvini nel ruolo di ministro dell'Interno e Di Maio in quello...

2 giugno - Conte : 'È la festa di tutti noi - ora al lavoro'. Mattarella : 'Libertà e uguaglianza pilastri società' : Nuovo e più lungo bagno di folla per il neopremier Giuseppe Conte, che dopo un caffè in Piazza dell'Ara Coeli con il presidente della Camera, Roberto Fico, ha attraversato con lui a piedi gran parte ...

2 giugno - Conte : "E' la festa di noi tutti" | Mattarella : libertà e uguaglianza pilastri : Il neo presidente del Consiglio all'Altare della Patria per le celebrazioni: "Finora sono state fatte troppe chiacchiere, ora bisogna fare i fatti". Cosi' il nuovo premier ai cittadini: "Tenete duro, teniamo duro" .

2 giugno - Conte alla folla : tenete duro : Primo appuntamento istituzionale per il premier, accolto dagli applausi all’Altare della Patria insieme con Mattarella |

2 giugno - Conte : «È la festa di tutti noi - ora al lavoro». Mattarella : «Libertà e uguaglianza pilastri società» : Nuovo e più lungo bagno di folla per il neopremier Giuseppe Conte, che dopo un caffè in Piazza dell'Ara Coeli con il presidente della Camera, Roberto Fico, ha attraversato con lui a...