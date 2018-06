Zooey Deschanel di New Girl lancia la nuova web serie Your Food’s Roots | “Voglio educare

optimaitalia

(Di venerdì 1 giugno 2018)di Newnon è rimasta a lungo con le mani in mano dopo la fine delladi cui è stata protagonista per sette stagioni, diventandone anche produttrice esecutiva.L'attrice, sorella di Emily nota per il ruolo di Temperance Brennan in Bones, è già alle prese con un nuovo progetto dedicato al cibo, alla sostenibilità e alla salute.Ospite a Los Angeles al LA Times Food Bowl, seconda edizione della kermesse sull'innovazione alimentare e la prevenzione dello spreco di cibo nel mondo con incontri e dimostrazioni al pubblico, l'attrice è intervenuta col marito Jacob Pechenik in qualità di speaker per la conferenza The Power of Food e per presentare il suo prossimo impegno artistico The Farm Project.Ai microfoni di Vogue, ha raccontato la sua svolta professionale: ora si impegnerà a diffondere modelli alimentari e pratiche virtuose legate al cibo.Ho appena ...