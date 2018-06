Xylella | Emiliano | “Task force anti batterio | si continua a lavorare”

Xylella - Emiliano : “L’odg è frutto dell’unità d’azione della Regione Puglia” : I presidenti della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia, Michele Emiliano e Mario Loizzo, hanno accolto positivamente l’approvazione dell’ordine del giorno unitario sulla questione della Xylella da parte dell’Assemblea legislativa pugliese. “Dimostra – secondo Emiliano – l’unità di azione di tutta la Regione Puglia e sollecita il governo nazionale ad ottenere interventi normativi speciali che ...

Xylella - Emiliano : “Adesso contenere espansione a tutti i costi” : “Una manifestazione per non applicare un decreto che attua una direttiva dell’Unione europea si commenta da sola. Io ho assoluta comprensione nei confronti di chi è preoccupato dalle conseguenze dei tagli degli alberi e della lotta contro l’insetto vettore della Xylella, ma la moglie ubriaca e la botte piena non si può avere. E in particolare bisogna rispettare gli indirizzi e le leggi”. E’ il commento del ...

Xylella - Emiliano : “L’allargamento dell’area di quarantena è sbagliato” : “Se qualcuno pensa che la Puglia si arrenderà alla Xylella si è sbagliato. Siamo in partita, siamo in grado, se il governo nazionale ci darà il decreto, di procedere all’abbattimento degli alberi senza ritardo, di farlo mentre spiegheremo all’Unione Europea che questo provvedimento di oggi sull’estensione dell’attuale area di quarantena per la Xylella in Puglia e’ completamente sbagliato”. Lo ha ...

Xylella : Bellanova - Emiliano chiede decreto urgenza per scaricare responsabilità (2) : (AdnKronos) - "Io sono sicura - prosegue Bellanova - che la leale collaborazione tra Governo e Regione Puglia avrebbe potuto, anche in questo caso, produrre effetti molto più positivi perché avrebbe innescato dialogo, sinergia, confronto strategico. Non unanimismo ma confronto. E lo dico considerand