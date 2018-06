Xbox Store Days | avviati gli sconti su console | giochi e accessori

Al via gli Xbox Store Days con tantissime offerte solo sul Microsoft Store : A partire da oggi fino al 6 giugno solo sul Microsoft Store saranno attivi gli Xbox Store Days , con tante offerte esclusive e sconti fino al 60% sui prodotti del mondo Xbox . Tutte le nuove offerte Microsoft solo sul Microsoft Store gli appassionati troveranno delle promozioni dedicate alle console, come: Xbox One S da 1TB in bundle con Assassin’s Creed o Sea of Thieves, un secondo controller ...

Scalebound è ancora vivo? Il gioco ricompare sullo store Xbox : Il 9 gennaio del 2017 è una data decisamente molto negativa per parecchi utenti Xbox One che non vedevano l'ora di mettere le mani su delle nuove IP sviluppate in esclusiva per la console di Microsoft e che vedevano nella collaborazione con Platinum Games una occasione imperdibile per avere tra le mani un titolo single-player con stile da vendere.Il 9 gennaio 2017 è il giorno in cui Scalebound venne ufficialmente cancellato e in cui si iniziò a ...