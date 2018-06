WRC | Citroën C3 R5 pronta per la Sardegna

Citroën Racing WRT ritira Meeke e Nagle dal WRC 2018 : Notizia choc da Citroën Racing WRT: nel comunicato appena arrivato, l’annuncio del ritiro di Meeke e Nagle dal WRC 2018 . A causa del numero eccessivamente elevato di incidenti, alcuni dei quali particolarmente gravi e che avrebbero potuto avere serie conseguenze per l’incolumità dell’equipaggio, e dato che i rischi erano ingiustificati dal risultato sportivo in gioco, […] L'articolo Citroën Racing WRT ritira Meeke e Nagle ...

WRC - Rally del Portogallo ancora sofferto per Citroen : out Meeke : Per la cronaca, al comando della cinquantaduesima edizione della corsa si conferma ancora Thierry Neuville , guidato da Nicolas Gilsoul sulla Hyundai i20 WRC, autore di una gara sino ad ora molto ...