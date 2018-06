Wind Music Awards in onda il 5 e il 12 giugno in prima serata su Rai 1

Anche Alvaro Soler ai Wind Music Awards 2018 con La cintura - tra gli ospiti internazionali delle due serate : Ci sarà Anche Alvaro Soler ai Wind Music Awards 2018, ospite del doppio appuntamento del 4 e 5 giugno 2018 all'Arena di Verona, che sarà trasmesso in differita in due puntate il 5 e il 12 giugno in prima serata su Rai1. A Verona il cantautore spagnolo, che ha un legame fortissimo con l'Italia e ha duettato con diversi artisti nostrani come Emma Marrone oltre ad essere stato un giudice di X Factor, presenterà il suo ultimo singolo La cintura e ...

20 GB - 1000 Minuti - 500 SMS A 10 Euro Con Wind All Inclusive Music Awards Edition : Wind All Inclusive Music Awards Edition: dettagli, attivazione, caratteristiche, prezzo, cosa comprende? Conviene attivare la promozione Wind All Inclusive Music Awards Edition? Come avere 20 giga di internet, 1000 Minuti, 500 SMS a 10 Euro al mese con Wind Wind All Inclusive Music Awards Edition dettagli Tornano i Wind Music Awards e con essi arriva […]

Siete pronti per i Wind Music Awards? Wind sì - con l’offerta Wind All Inclusive Music Awards Edition : Wind vuole celebrare i Wind Music Awards 2018, che prenderanno il via a breve, con un'offerta esclusiva abbastanza interessante e conosciuta col nome di Wind All Inclusive Music Awards Edition. L'articolo Siete pronti per i Wind Music Awards? Wind sì, con l’offerta Wind All Inclusive Music Awards Edition proviene da TuttoAndroid.

La finale del Grande Fratello 2018 al lunedì per evitare i Wind Music Awards : Matteo Gentili si scioglie in lacrime : La finale del Grande Fratello 2018 si avvicina a grandi passi visto che non andrà in onda al martedì sera ma al lunedì per la gioia del pubblico. Barbara d'Urso e la produzione hanno deciso bene di anticipare di un giorno la messa in onda proprio per evitare la signora degli ascolti, Vanessa Incontrada. Lei e Carlo Conti si occuperanno della conduzione dei due imperdibili appuntamenti con i Wind Music Awards 2018 che andrà in onda al lunedì ...

Wind Music Awards : due nuovi artisti per l'evento musicale : Nelle ultime ore si sono aggiunti due nuovi artisti nella scaletta dei Wind Music Awards 2018, l'evento Musicale che si terrà lunedì 4 e martedì 5 giugno sul palco dell'Arena di Verona. A seguire i loro nomi e le novità a pochi giorni dallo spettacolo che terrà compagnia gli appassionati della Musica italiana per due serate consecutive. In un precedente approfondimento, vi abbiamo riportato la lista degli artisti in scaletta ai Wind Music Awards ...

Anche Giorgia e Zucchero tra gli ospiti dei Wind Music Awards il 4 e il 5 giugno : ultimi aggiornamenti : Si allunga la lista degli ospiti dei Wind Music Awards, in programma il 4 e il 5 giugno all'Arena di Verona: Anche Giorgia e Zucchero saranno presenti alla rassegna Musicale annuale! Zucchero sarà presente ai Wind Music Awards 2018 nella serata di lunedì 4 giugno, mentre Giorgia sarà sul palco dell'Arena martedì 5 giugno. Entrambi si esibiranno dal vivo con le rispettive hit e riceveranno i premi per le certificazioni dei rispettivi progetti ...

Biagio Antonacci ai Wind Music Awards 2018 su Rai1 con una novità dopo la fine del Dediche e Manie Tour : Ci sarà anche Biagio Antonacci ai Wind Music Awards 2018 su Rai1, nel cast della kermesse Musicale che sarà registrata in due puntate il 4 e 5 giugno all'Arena di Verona e andrà in onda su Rai1 il 5 e 12 giugno in prima serata. Nel corso dei due eventi condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, che vedranno anche la partecipazione di ospiti internazionali, verranno consegnati come sempre riconoscimenti e premi speciali agli artisti capaci ...

Claudio Baglioni all’Arena di Verona per i Wind Music Awards dopo il successo di Sanremo 2018 : Claudio Baglioni all'Arena di Verona per i Wind Music Awards. Questa la notizia che trapela dai suoi canali social ufficiali, nei quali ha annunciato il ritorno in tv dopo il grande successo come conduttore al Festival di Sanremo 2018. La manifestazione andrà in onda su Rai1 in tre appuntamenti distinti, con la prima puntata in programma per il 5 di giugno. La conduzione è ancora affidata a Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Quella di ...