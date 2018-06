WhatsApp | una delle novità più attese è finalmente disponibile

MotoGp – WhatsApp - il futuro e lo scontro tra Puccio e Marquez! Valentino Rossi sincero : “tra me e Marc una storia mai risolta” : Valentino Rossi parla in una lunga intervista della sua vita dentro e fuori dalle piste del Motomondiale, il pilota di Tavullia confessa i suoi hobby ed alcuni suoi piccoli segreti Valentino Rossi si confessa in una lunga intervista a Sky MotoGp. Dalle sue vittorie passate, passando per il confronto con Marc Marquez, fino al futuro al fianco di Jorge Lorenzo (?): il pilota di Tavullia a cuore aperto nello scambio di battute con il giornalista ...

Gardaland - 2.500 biglietti gratis per l’anniversario/ Come ottenerli? E' una bufala su WhatsApp : non inoltrate : Gardaland, 2.500 biglietti gratis per l’anniversario, Come ottenerli? E' una bufala su Whatsapp: non inoltrate. Una nuova truffa sta circolando in queste ultime ore sull'app di messaggi(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 22:49:00 GMT)

L’app WhatsWeb WebLite offre una versione alleggerita di WhatsApp Web : WhatsWeb WebLite è un'applicazione che mette a disposizione dell'utente una versione alleggerita di WhatsApp Web. Lo strumento consente di gestire un account WhatsApp su due dispositivi in sicurezza, tramite la scansione del codice QR fornito da WhatsApp Web. L'articolo L’app WhatsWeb WebLite offre una versione alleggerita di WhatsApp Web proviene da TuttoAndroid.

Lo sai come si converte un video WhatsApp in una GIF animata : I video di WhatsApp si posso trasformare in delle GIF animate ? Perchè è utile convertire un video di WhatsApp in una GIF. Questo e altro nel nostro articolo.

WhatsApp - nuovo update pronto e sarebbe in arrivo una funzionalità sorprendente : WhatsApp gode ancora di grande stima da parte dell'utenza. Sembrano essere questi i responsi che vengono inequivocabilmente regalati dal numero di download registrati dall'app sul Play Store e sull'Apple Store. Dal 2009 nessuna piattaforma dedicata alla messaggistica si è avvicinata ad insidiare la sua leadership. Occorre sottolineare che le alternative non mancano, molto spesso sono valide e in alcuni casi godono persino di un numero di ...

WhatsApp - aggiornamento in arrivo e una grande sorpresa attesa : ecco quale Video : WhatsApp è l'app di messaggistica più diffusa al mondo. Non è un opinione, ma un dato di fatto certificato dai dati forniti dai vari store rispetto al numero dei download. La concorrenza non manca, spesso è anche valida. Tuttavia, allo stato attuale, non sembrano esserci elementi che possano mettere in discussione la leadership della piattaforma acquistata da Facebook e Mark Zuckerberg nel 2014. Lo usano tutti: ragazzi, adulti e anziani. Chi ha ...

Turista violentata - l'orrore nella chat : «Ci siamo fatti una milf...». Le frasi choc sul gruppo di WhatsApp : «Mi sono fatto una milf», «Ci siamo fatti una nonnina», e ancora «m?agge fatt nu tavolone», «Imm sclerat». Il contenuto del gruppo di Whatsapp in...

Turista violentata - l'orrore in chat : «Ci siamo fatti una milf...». Le frasi choc sul gruppo di WhatsApp : «Mi sono fatto una milf», «Ci siamo fatti una nonnina», e ancora «m?agge fatt nu tavolone», «Imm sclerat». Il contenuto del gruppo di Whatsapp in...

Posta su WhatsApp una foto in cui insulta i carabinieri : denunciato : Un 17enne di Cesano Maderno, in provincia di Monza, è stato denunciato per vilipendio alle Forze Armate per aver pubblicato come "stato" di WhatsApp una fotografia in cui mostrava il dito medio a un'auto di servizio dei carabinieri.La foto era corredata da una scritta irrisoria: "Ci mancavano solo i carabinieri". Il giovane, già denunciato a fine aprile per atti di bullismo insieme ad altri due ragazzi, era già monitorato dai militari della ...

Sorrento - le chat su WhatsApp del branco che ha stuprato la turista inglese/ “Ci siamo fatti una nonnina” : Sorrento, le chat su Whatsapp del branco che ha stuprato la turista inglese: “Ci siamo fatti una nonnina”. Sul telefono i ragazzi che hanno violentato la donna si vantavano e ironizzavano(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 11:29:00 GMT)

WhatsApp : in arrivo una nuova funzione - le cose da sapere : WhatsApp esiste da nove anni: era il 2009 e gli ex dipendenti di Yahoo che l'avevano fondata non pensavano certo potesse arrivare a questo successo planetario. La realtà dei fatti, invece, racconta che ci si trova di fronte ad un qualcosa che ha rivoluzionato il modo di comunicare. Al giorno d'oggi continua ad essere il sistema di messaggistica più diffuso, nonostante una concorrenza folta ed assolutamente valida. Nessuno dei rivali più quotati ...

Facebook e WhatsApp a pagamento? La prima è vera la seconda una Bufala con Truffa : Facebook diventerà a pagamento, ma solo per offrire funzioni aggiuntive e al momento WhatsApp non è previsto un piano di abbonamento a pagamento anche per i privati. State attenti ai messaggi Truffa Facebook e WhatsApp diventeranno a pagamento? Tra truffe e notizie vere Da tempo si rumoreggia di Facebook e WhatsApp a pagamento e tra […]

WhatsApp : arriva una nuova funzione molto gradita agli utenti Video : WhatsApp è la piattaforma di messaggistica per eccellenza. L'applicazione dal pallino verde conta infatti più di un miliardo di iscritti e milioni sono le persone che usano l'app giornalmente. Tra tutti i pregi della piattaforma, gli utenti sono attirati dal fatto che le funzioni dell'app sono messe a disposizione di tutti in maniera totalmente gratuita. Attraverso una sola applicazione, gli utenti hanno la possibilita' di effettuare operazioni ...

Come bloccare una persona su WhatsApp : La privacy è importantissima, soprattutto ai giorni d’oggi dove basta poco, ad esempio, per spiare WhatsApp. Se qualcuno potrebbe darvi fastidio, o peggio vi ha inviato un messaggio WhatsApp virus, allora meglio contrattaccare subito: in questa guida vedremo Come bloccare una persona su WhatsApp in pochi e semplici passi! Più nello specifico vedremo Come bloccare e sbloccare un contatto WhatsApp. Infine ripeteremo la procedura nel caso ...