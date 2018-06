WhatsApp Rivoluzione nell' invio delle immagini | ecco cosa cambia

WhatsApp - c'è aria di rivoluzione : ecco le novità in arrivo per gli utenti Video : 2 #Whatsapp è in continua evoluzione. Sono innumerevoli le notizie che ruotano attorno alla famosa app di messaggistica. Ovviamente merito degli sviluppatori del colosso che di giorno in giorno sono costantemente al lavoro. L'obiettivo è quello di sopraffare la concorrenza, con aggiornamenti sempre pensati per l'utente finale. Sono poche le alternative ed è chiaro comprenderlo grazie al numero di download visionabile negli ...

WhatsApp e Messenger : in arrivo la rivoluzione - le cose da sapere assolutamente Video : #WhatsApp e Messenger una cosa sola? non ancora. E non è detto che mai questo possa accadere. Nel frattempo ci si trova in un periodo in cui entrambe le applicazioni sono interessate da profondi cambiamenti. Si tratta di due tra le app di messaggistica più diffuse e si caratterizzano per la loro capacita' di essere multi-piattaforma. WhatsApp, com'è noto, è diventata una vera e propria piattaforma basata sul numero d'utenza telefonica, mentre ...

WhatsApp : un trucco molto utile e le anticipazioni sulla rivoluzione in arrivo Video : #Whatsapp ha una concorrenza agguerrita. Basta dare un'occhiata ai vari store per capire quante siano le applicazioni che possono essere concorrenti della popolare app di messaggistica. Sono tantissimi i sistemi multi piattaforma che consentono lo scambio di messaggi, foto, Video e files, ma nessuna di queste riesce a raggiungere i numeri di quello che dal 2009 può essere considerato il leader assoluto nel settore. Si tratta di una concorrenza ...

WhatsApp : un trucco molto utile e le anticipazioni sulla rivoluzione in arrivo : Whatsapp ha una concorrenza agguerrita. Basta dare un'occhiata ai vari store per capire quante siano le applicazioni che possono essere concorrenti della popolare app di messaggistica. Sono tantissimi i sistemi multi piattaforma che consentono lo scambio di messaggi, foto, video e files, ma nessuna di queste riesce a raggiungere i numeri di quello che dal 2009 può essere considerato il leader assoluto nel settore. Si tratta di una concorrenza ...

WhatsApp - pronta la rivoluzione under 16 di maggio/ La palla passa nelle mani dei genitori : WhatsApp vietato a minori di 16 anni: le nuove regole del servizio di messaggistica che si adegua all'introduzione del Gdpr sulla privacy, tra falle e responsabilità.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 21:47:00 GMT)

WhatsApp - entro maggio sarà rivoluzione : ecco cosa cambierà per gli utenti : Whatsapp non si ferma mai. Non si arrestano le notizie che riguardano la popolare app di messaggistica. E non si fermano neanche gli sviluppatori che continuano ad arricchirla di funzionalità. Un atteggiamento necessario affinché la leadership non venga messa di in discussione da una concorrenza che non manca di essere valida. Ad oggi, però, basta dare un'occhiata a quelli che sono i download delle applicazioni sui vari store per carpire quanto ...

WhatsApp : la rivoluzione del Gdpr e un'altra in arrivo - le cose da sapere : #Whatsapp ha cambiato il modo di comunicare dell'umanità. È l'app iconica di come gli smartphone si siano inseriti in maniera prepotente nella quotidianità dell'uomo. Bastano davvero pochi secondi per recapitare a chi sta dall'altra parte del mondo un messaggio testuale, una nota vocale, un video, una foto o persino un files. Oggi le alternative non mancano e spesso sono anche valide, ma stando ai numeri degli store non si riesce a non notare ...

WhatsApp : la rivoluzione della funzione swipe - ecco le cose da sapere Video : #WhatsApp, negli ultimi tempi, fatica ad avere validi rivali, tenendo conto delle ultime stime che dimostrano come la piattaforma sia costantemente in crescita in tutto il mondo. Infatti, nonostante altre aziende e sviluppatori provino ad emularla, nessun progetto fino ad ora è riuscito a a raggiungere i suoi livelli di diffusione. Telegram, per esempio, non è affatto una pessima applicazione, essendo ricca di funzionalita' e, per certi versi, ...

WhatsApp : rivoluzione in arrivo - presto due interessanti novità Video : #WhatsApp ritorna al centro delle notizie web per via di due nuovi rivoluzionari aggiornamenti che stanno per fare la loro comparsa all'interno della piattaforma di messaggistica. L'azienda che ha attirato a se più di un miliardo e mezzo di utenti non smette di programmare nuovi aggiornamenti per tutti i fedeli consumatori. In un periodo in cui la concorrenza per la piattaforma pare essere sempre più persistente, l'app dal pallino verde non si ...

WhatsApp - una piccola rivoluzione che vi semplificherà la vita Video : #WhatsApp, giorno dopo giorno, conferma di essere una delle applicazioni di messaggistica istantanea [Video] più famose al mondo. Aggiornamento dopo aggiornamento, lo staff degli sviluppatori ha provveduto ad introdurre novita' che fossero in grado di migliorare significativamente l’esperienza di utilizzo degli utenti. WhatsApp, l’aggiornamento che migliora la registrazione dei messaggi vocali Ognuno di voi, almeno una volta, avra' provato ...

WhatsApp - nuovo aggiornamento e due importanti novità : è ormai rivoluzione Video : #WhatsApp, senza ombra di dubbio, è entrato nella vita quotidiana degli italiani e dei cittadini di tutto il mondo. Da quando esistono gli smartphone è praticamente impossibile farne a meno, a maggior ragione da quando è diventato totalmente gratuito. I più attenti ricorderanno che, fino a qualche anno fa, per utilizzarlo era necessario pagare un piccolo obolo. Un costo irrisorio che non ha comunque frenato l'ascesa di una piattaforma attraverso ...

WhatsApp - nuovo aggiornamento e due importanti novità : è ormai rivoluzione : WhatsApp, senza ombra di dubbio, è entrato nella vita quotidiana degli italiani e dei cittadini di tutto il mondo. Da quando esistono gli smartphone è praticamente impossibile farne a meno, a maggior ragione da quando è diventato totalmente gratuito. I più attenti ricorderanno che, fino a qualche anno fa, per utilizzarlo era necessario pagare un piccolo obolo. Un costo irrisorio che non ha comunque frenato l'ascesa di una piattaforma attraverso ...