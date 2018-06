WhatsApp potrebbe lanciare negli USA il suo servizio di pagamenti la prossima settimana

I contatti bloccati su WhatsApp potrebbero mandarvi messaggi - vedere l’ultimo accesso e la vostra foto : Grosso problema per WhatsApp : secondo quanto riportato da alcuni utenti, i contatti bloccati sono in grado di mandare messaggi , vedere l'ultimo accesso e l'immagine profilo. L'articolo I contatti bloccati su WhatsApp potrebbero mandarvi messaggi , vedere l’ultimo accesso e la vostra foto proviene da TuttoAndroid.

Su WhatsApp “In attesa del messaggio. Potrebbe volerci un po’ di tempo”. Cosa fare? : Capita molto spesso, durante una conversazione Whatsapp, di imbattersi in un riscontro automatico dell'app, che al posto del testo da noi inviato ci mostra la dicitura "In attesa del messaggio. Potrebbe volerci un po' di tempo". Cosa fare in circostanze simili? Ci sono down in corso dell'applicazione, oppure abbiamo la possibilità di prendere l'iniziativa per metterci alle spalle la questione? Vediamo quali sono le dritte fornite dai piani alti ...