WhatsApp | inviare messaggi più velocemente? Come fare

WhatsApp : a breve sarà possibile inviare messaggi a contatti non presenti in rubrica! : WhatsApp sta testando una nuova funzionalità davvero molto interessante per i suoi utenti: inviare messaggi a contatti non presenti in rubrica! Eh si! Se c’è una funzionalità che manca tra le tante introdotte da WhatsApp negli ultimi anni, questa è sicuramente l’impossibilità di mandare messaggi a numeri non presenti in rubrica! Questa funzionalità, com’era intuibile, verrà testatata per Android e iOS e in questa guida vi ...

Non funziona il blocco contatti in WhatsApp - tutti possono inviare messaggi : prima soluzione : Necessario ritornare su un bug cruciale: non funziona il blocco contatti in WhatsApp e se abbiamo impedito ad un profilo (magari inopportuno) di inviarci messaggi o di visionare il nostro stato o altre informazioni, questo riesce comunque a superare il limite e senza alcuno sforzo. Avevamo già parlato del serio problema WhatsApp nella giornata di ieri: questo sembrava essere inizialmente solo un bug relativo alla versione iOS ...

Come inviare messaggi WhatsApp con “OK Google” : Sono passati ormai molti anni da quando Google ha introdotto l’iconico OK Google per risvegliare il proprio assistente su Android. Inizialmente sotto forma di Now, successivamente Come Assistant, l’aiutante di Mountain View ha subito tante trasformazioni ed è sbarcato su iOS, minacciando Siri, il suo diretto rivale. I comandi eseguibili da Assistente Google crescono a vista d’occhio: possiamo controllare l’illuminazione ...

Si possono Inviare messaggi Anonimi su WhatsApp? SI : E’ possibile Inviare messaggi Anonimi su WhatsApp? Possiamo scrivere messaggi Anonimi su WhatsApp? Si è possibile usando il servizio gratuito Wassame Wassame permette di Inviare messaggi Anonimi su WhatsApp WhatsApp è l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo e per accedere al servizio potete registrarvi utilizzando il vostro numero di telefono. Per Inviare un messaggio anonimo su WhatsApp dovete prima di tutto ...

“Buon 25 Aprile” e “Buona Festa della Liberazione” : ecco le FRASI e le CITAZIONI per gli auguri da inviare su WhatsApp e Facebook : La Festa della Liberazione, che si celebra ogni anno il 25 aprile, è simbolo della fine del Ventennio fascista, della dittatura, di 5 anni di guerra. E’ stato l’inizio del percorso che ha portato al referendum del 2 giugno 1946, quando venne scelta la Repubblica al posto della Monarchia. A corredo, di seguito, le FRASI e le CITAZIONI dai inviare su WhatsApp e Facebook per commemorare questo giorno, per augurare un “Buon 25 ...

“Buon 25 Aprile” e “Buona Festa della Liberazione” : ecco i VIDEO più belli per gli auguri da inviare su WhatsApp e Facebook : Il 25 aprile si celebra la Festa della Liberazione, nel ricordo della fine del Ventennio fascista, della dittatura, di 5 anni di guerra. Da qui è partito il percorso che ha portato al referendum del 2 giugno 1946, quando venne scelta la Repubblica al posto della Monarchia. E’ il giorno in cui l’Italia ricorda i fatti del 25 aprile 1945 quando l’esercito nazifascista si ritirava dalle principali città del Nord cedendo alle ...

Come inviare GIF animate su WhatsApp : Non è affatto difficile GIF animate su WhatsApp e spesso molti utenti le preferiscono ai video perché risultano più leggere e divertenti. Non tutti sanno, però, che è anche possibile creare GIF WhatsApp semplicemente con il proprio smartphone grazie a delle comode app per creare GIF oppure, se siete pigri, potete semplicemente cercare GIF su WhatsApp e inviarle ai vostri contatti. Le GIF non sono altro che immagini animate solitamente di breve ...

Auguri di Buona Pasquetta 2018 : ecco le FRASI più divertenti da inviare su Facebook e WhatsApp : La Pasquetta, o Lunedì dell’Angelo, è ormai giunta: è il giorno in cui si ricorda l’incontro dell’angelo con le donne giunte al sepolcro. In Italia la Pasquetta è un giorno di festa che generalmente si trascorre insieme con parenti o amici con una tradizionale gita o scampagnata. E’ un giorno festivo che ha lo scopo di allungare la festa della Pasqua, così come avviene il 26 dicembre. E’ un’occasione per fare ...

Buon Pesce d’Aprile 2018 : ecco le FRASI più divertenti da inviare su WhatsApp e Facebook : Il 1° aprile è il 91° giorno del calendario gregoriano e per tradizione è il giorno del Pesce d’aprile, il giorno degli scherzi. Le origini del tradizionale Pesce d’aprile sono incerte e non si conosce esattamente il periodo in cui ebbe inizio, né per opera di chi. Secondo una vecchia leggenda, il Pesce d’Aprile risalirebbe addirittura alla Genesi del mondo. Oggi tutto è (o sarebbe) concesso ed ogni anno, siamo alla ricerca di ...

Buon Pesce d’Aprile 2018 : ecco i VIDEO più divertenti da inviare su WhatsApp e Facebook : Che sia il “poisson d’avril” francese, il “pescado de abril” spagnolo, o l’“April Fool’s day” del mondo anglosassone, è una bizzarra tradizione quella del 1° Aprile: il Pesce d’Aprile una festa che si celebra in Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Brasile, fino ad arrivare in Giappone. Per tradizione il giorno degli scherzi: tutto è concesso! Puntualmente come ogni anno, siamo alla ...