Vulcano Kilauea | nuova dichiarazione di stato di emergenza alle Hawaii | la lava continua

Vulcano Kilauea : comunità inondate dalla cenere - crescono le preoccupazioni per la salute : Le eruzioni esplosive che si stanno verificando presso il cratere Halemaumau in cima al Vulcano Kilauea delle Hawaii stanno sconvolgendo le comunità vicine da settimane e i residenti dell’area richiedono maggiori informazioni su come e quanto le emissioni vulcaniche possano influire sulla loro salute. La cenere ha fatto salire il numero di assenti nelle scuole, nonostante nessun avviso delle autorità vieti la frequenza. Eppure i residenti sono ...