Volley - Nations League 2018 - Italia-Canada. Black out azzurro e il Canada ringrazia : prima sconfitta (1-3) per la squadra di Blengini : Un’Italia troppo brutta per essere vera subisce la sua prima sconfitta nell’avventura di Nations League, perdendo 3-1 (22-25, 27-25, 25-22, 25-16) contro il Canada. I nordamericani hanno giocato nettamente meglio, partendo da difesa e ricezione impeccabili, fino ad arrivare alla battuta e al contrattacco, molto efficaci. L’Italia, invece, escluso un primo set non eccelso ma comunque vinto con il carattere, ha ricevuto male e ...

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Canada in DIRETTA. Azzurri irriconoscibili e il Canada ne approfitta : 1-3 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. A San Juan (Argentina) gli Azzurri tornano in campo per affrontare la formazione nordamericana: incontro assolutamente alla portata per i ragazzi del CT Chicco Blengini che sono reduci dai tre successi consecutivi della scorsa settimane e che vogliono proseguire la striscia vincente per avvicinarsi alla Final Six della neonata ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia - tra l’impresa con la Cina e il ko col Giappone. Il gioco cresce ma la Final Six… : L’Italia ci ha consegnato una meravigliosa impresa sconfiggendo la Cina Campionessa Olimpica, il roboante 3-1 inflitto alla corazzata asiatica dalle azzurre ha un peso specifico importante nel lungo cammino che conduce ai Mondiali di ottobre. La nostra Nazionale ha fatto il botto a Hong Kong, ha letteralmente demolito Zhu Ting e compagne a casa loro con una prestazione da confezionare e che ha confermato tutte le capacità delle ragazze del ...

Volley - Nations League 2018 : l’Italia vuole il poker d’assi! Gli azzurri sfidano il Canada - serve la vittoria nella notte : Questa sera (ore 23.10) l’Italia scenderà in campo a San Juan (Argentina) per affrontare il Canada nella quarta giornata della Nations League 2018 di Volley maschile. Dopo i tre successi consecutivi raccolti settimana scorsa, con le due perle contro Brasile e Serbia, gli azzurri si metteranno nuovamente alla prova contro gli ambiziosi nordamericani: la formazione della Foglia d’Acero non vale naturalmente le corazzate asfaltate ...

Volley - Nations League 2018 : oggi Italia-Canada (1° giugno). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : oggi venerdì 1° giugno si gioca Italia-Canada, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. A San Juan (Argentina) gli azzurri tornano in campo dopo il primo eccezionale weekend concluso con tre vittorie contro Germania, Brasile e Serbia: l’obiettivo è naturalmente quello di proseguire la striscia di successi e compiere un ulteriore passo verso la Final Six. Gli azzurri partiranno con tutti i favori del pronostico contro i ...

Volleyball Nations League Maschile : l’Italia domani sfida il Canada : Volleyball Nations League Maschile: domani l’Italia in campo contro il Canada Giorno di vigilia per la Nazionale Maschile che domani contro il Canada farà il suo esordio nel secondo round della Volleyball Nations League. Prima dell’allenamento pomeridiano, come da protocollo internazionale, Ivan Zaytsev e Gianlorenzo Blengini sono intervenuti nella conferenza stampa di presentazione della tappa argentina organizzate nell’impianto di gioco. I ...

Volleyball Nations League femminile : Italia da favola - battuta la Cina 3-1 : Volleyball Nations League femminile: una grande Italia schianta la Cina 3-1 Hong Kong. Nella Volleyball Nations League una splendida Italia ha strapazzato la Cina 3-1 (25-18, 25-14, 16-25, 25-18) al termine di una grande partita. Davvero convincente la prestazione delle ragazze di Davide Mazzanti, capaci sin da subito di aggredire le avversarie e per due set buttarle fuori dalla partita. Una delle chiavi principali è stata la “gabbia” creata ...

Volley - Nations League 2018 – Davide Mazzanti : “Italia - che carica contro la Cina”. Miriam Sylla : “La vera Italia - tirato fuori il carattere” : L’Italia ha firmato un’impresa sconfiggendo la Cina nella Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre hanno surclassato le Campionesse Olimpiche ottenendo il quarto successo nella manifestazione, la gioia dei protagonisti traspare dalle dichiarazioni rilasciate alla FIPAV dopo la partita. Davide Mazzanti: “Sono davvero contento perché le ragazze oggi hanno fatto una grandissima partita. I primi due set sono stati bellissimi, ...

Volley - Nations League 2018 : Italia nella storia - sconfitti i Campioni Olimpici in cinque giorni. Che doppietta tra uomini e donne! : L’Italia ci ha preso gusto e nel giro di cinque giorni è riuscita nell’impresa di sconfiggere i Campioni Olimpici in carica con entrambe le squadre, sempre nella fase preliminare della Nations League: i ragazzi di Chicco Blengini hanno travolto il Brasile per 3-2 sabato scorso, oggi le donne di Davide Mazzanti si sono letteralmente superate travolgendo la blasonatissima Cina per 3-1. Due autentici colpacci delle nostre Nazionali di ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia-Cina 3-1 - le pagelle delle azzurre. Egonu e Sylla gladiatrici - De Gennaro il fortino : L’Italia ha sconfitto la Cina per 3-1 nella nona giornata della Nations League 2018 di Volley femminile. Prestazione sublime delle azzurre che hanno annichilito le Campionesse Olimpiche a Hong Kong. Di seguito le pagelle delle ragazze del CT Davide Mazzanti. MIRIAM Sylla: 8. Letteralmente indemoniata nei primi due set, attacca da ogni zona del campo con potenza inaudita, i suoi diagonali risultano imprendibili e con i muri-out fa la ...

Volley femminile - Nations League 2018 : ITALIA SUPERSONICA - la Cina si arrende in casa! Azzurre commoventi - demolite le Campionesse Olimpiche : L’ITALIA ha confezionato una monumentale impresa nella Nations League 2018 di Volley femminile e ha sconfitto la Cina per 3-1 (25-18; 25-14; 16-25; 25-18): colpaccio delle Azzurre che hanno annichilito le Campionesse Olimpiche in casa loro, un vero e proprio numero da parte delle ragazze del CT Davide Mazzanti a Hong Kong dove hanno infilato il quarto successo nel torneo. Serviva vincere a tutti i costi non solo per il morale del gruppo, ...