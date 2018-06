“Voglio abortire” Ma mentre è in clinica a farsi visitare succede una cosa mai vista

caffeinamagazine

(Di venerdì 1 giugno 2018) Scopre di essere incinta e va nel panico. Non tutte le donne hanno il desiderio di diventare madri. E le ragioni sono tantissime. C’è chi preferisce dedicare tutto il proprio tempo a se stessa, chi non ama i bambini, chi non vuole avere un figlio da una determinata persona. C’è chi preferisce la carriera alla famiglia e chi, semplicemente, non ha alcuna voglia di avere un marmocchio in giro per casa. Ogni donna che decide di abortire ha le sue ragioni e nessuno deve permettersi di giudicare quella scelta difficile. Anche la donna della storia che vi stiamo per raccontare – che ha preferito mantenere l’anonimato – quando ha scoperto di essere incinta, ha deciso di non tenere il bambino. E subito si è rivolta a un centro specifico, in particolare al Jackson Women’s Health Organisation clinic che è un centro dove si effettuano solo interruzioni di gravidanza che si trova in ...