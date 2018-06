Visto che sorrisoni? “Ma se sapeste cosa si nasconde dietro questa foto…” Ah però! È il

Principe Harry e Meghan Markle : c’è una foto che non avevi mai Visto nella stanza dove la Regina accoglie gli ospiti : La Regina Elisabetta è la fan numero uno della coppia Principe Harry e Meghan Markle!Sua Maestà ha accolto un politico australiano a Buckingham Palace e nelle foto di rito si intravvede una cornice con un'immagine mai pubblicata prima dei due novelli sposi.--La foto fa bella mostra di sé sul tavolino dove passano tutti i diplomatici che vanno a colloquio con la Regina.Nell'immagine, Harry indossa un completo blu, mentre Meghan ha un vestito ...

Uomini e Donne : Marta Pasqualato commenta sui social il triste episodio che ha Visto protagonista Nilufar Addati : L'ex corteggiatrice dichiara: "So quanto male faccia il massacro mediatico e non sono d'accordo che venga fatto a nessuno".

“Visto?”. E Filippo Contri cede. Dopo il Grande Fratello spunta quel fatto che non lascia dubbi. E da Barbara D’Urso racconta tutto : La crisi della prima coppia della quindicesima edizione del Grande Fratello è ormai superata. Prima di uscire dalla casa, Filippo è riuscito a riprendersi Lucia che, giorno Dopo giorno, non ha potuto fare a meno delle attenzioni del romano. Una passione scoppiata la prima settimana del reality show, quando Contri si è dovuto scontrare alla nomination con un altro dei super-boni, Valerio Lo Grieco. Il pugliese aveva accusato il romano di ...

Carlo Verdone : "Ho Visto una turista cadere in una buca a Roma - possibile che facciamo 'ste figure schifose?" : Pensava che fosse caduta a causa di un infarto, invece quella turista orientale a Piazza Venezia era finita in una buca. A raccontare l'episodio ironico ma dal retrogusto amaro, come si legge sul Corriere della Sera, è l'attore Romano Carlo Verdone che, insieme ad altri colleghi e registi, in occasione dei Nastri d'argento al Maxxi, parla della situazione della sua Roma. "Ma è possibile che Roma faccia 'ste figure schifose?", si ...

Vampyr - la Londra dark che non avete mai Visto : Vampyr è un semi-open world, con un mondo talmente vivo, che ogni azione da noi compiuta, anche se in un primo momento non avrà conseguenze visibili, col tempo potrà influire, non poco, sull'...

Craig Warwick a Lucia Bramieri : "Ho Visto lo spirito di Gino. Non è felice che tu abbia portato al Gf il Telegatto" : Lucia Bramieri è stata l'ultima eliminata del Gf Nip e ospite di Domenica Live ha dovuto ascoltare parole molto dure su un tema che le sta particolarmente a cuore: il telegatto di Gino Bramieri. La ...

“Quando ho Visto che morivano…”. Il dramma di Martina Colombari mai raccontato prima : Nelle scorse settimane l’avevamo vista innamoratissima e sorridente come non mai impegnata a festeggiare il compleanno numero 52 del marito Billy Costacurta, ex calciatore e oggi volto noto dei palinsesti sportivi Sky. Per lui Martina Colombari aveva organizzato una cena decisamente sopra le righe, in un locale con gli amici tra divertimento e battute, per poi celebrare l’evento in rete pubblicando delle foto sexy accanto ...

Giro d’Italia – I ciclisti in coro a Roma tra paure e polemiche : “nessuno ha Visto il circuito! Non volevamo rischiare la vita” : Il commento dei ciclisti del Giro d’Italia 101 sulle condizioni del circuito di Roma nell’ultima tappa disputata ieri nella Capitale Un’ultima tappa, quella del Giro d’Italia 101, dove a farla da padrona sono state le polemiche. Gli organizzatori della corsa rosa sono stati costretti ad appoggiare le richieste dei corridori, che minacciavano di fermare la corsa. David Lappartien (QUI le sue parole) si è scagliato contro i ...

Grande Fratello 15 - Cristina Plevani : "Ho Visto le prime tre puntate e ho smesso. E' un GF che tira fuori il peggio delle persone" : Cristina Plevani, vincitrice del primo storico Grande Fratello, andato in onda quasi diciotto anni fa (come vola il tempo...), è stata intervistata da Vanity Fair. L'istruttrice di nuoto bresciana, 45enne, ha commentato, ovviamente, l'edizione del GF attualmente in onda sulle reti Mediaset.prosegui la letturaGrande Fratello 15, Cristina Plevani: "Ho visto le prime tre puntate e ho smesso. E' un GF che tira fuori il peggio delle persone" ...

Il live di Emma chiude la lunga stagione indoor che ha Visto il Pal’Art Hotel di Acireale ospitare i tour più importanti : Il live di Emma chiuderà la lunga stagione indoor che ha visto al Pal’Art Hotel di Acireale la presenza degli

Il momento di gloria dell’invasore di campo più insolito che abbiate mai Visto : va in meta e poi saltella via : Un videomaker appassionato di sport sta filmando una partita femminile di rugby che si sta disputando a Parkes, nel sud dell’Australia. Il gioco tra lo stupore dei presenti verrà comicamente interrotto per l’invasione di campo di un canguro. Il marsupiale ruberà la scena saltellando tra le rugbiste fino alla meta, regalandosi un inaspettato momento di gloria. L'articolo Il momento di gloria dell’invasore di campo più insolito che abbiate ...

Montante dai domiciliari al carcere. Giallo sulla fabbrica di biciclette che nessuno ha mai Visto : E' stata inasprita la misura cautelare nei confronti dell'ex presidente di Sicindustria Antonello Montante, arrestato il 14 maggio scorso con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla ...

"era misogino - ossessionato dal sesso - un uomo scialbo" - philip roth Visto da tom leonard - Cronache : Anche se il mondo letterario elargiva lodi a roth-lo scrittore di ieri, stava sottovalutando quanto fosse profondamente insignificante roth-l'uomo'.

Il disturbatore Michele Caruso telefona a Chi l'ha Visto? E Federica Sciarelli si arrabbia : Un nuovo fuori-programma durante la diretta di Chi l'ha visto? mette ancora una volta alla prova la pazienza di Federica Sciarelli. La conduttrice si fa passare dalla regia una telefonata per una ...