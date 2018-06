Visco | con uscita Qe serve taglio debito

La Legge Fornero - secondo Visco - non deve essere toccata né modificata Video : Ieri 29 Maggio il ministro di Bankitalia Visco ha difeso la Legge Fornero chiedendo che resti in vigore senza subire alcuna modifica. Dure sono state le reazioni dei partiti politici più rappresentativi in questo momento in Italia. I senatori del 'Movimento Cinque Stelle' hanno dichiarato con una nota [Video] che il Presidente Visco non sia oggettivo nel giudicare il nostro Paese, dandone un'immagine prospera e felice cosa ben lontana dalla ...

La Legge Fornero - secondo Visco - non deve essere toccata né modificata : Ieri 29 Maggio il ministro di Bankitalia Visco ha difeso la Legge Fornero chiedendo che resti in vigore senza subire alcuna modifica. Dure sono state le reazioni dei partiti politici più rappresentativi in questo momento in Italia. I senatori del 'Movimento Cinque Stelle' hanno dichiarato con una nota che il Presidente Visco non sia oggettivo nel giudicare il nostro Paese, dandone un'immagine prospera e felice cosa ben lontana dalla realtà. La ...

Riforma pensioni/ Camusso e Barbagallo contro Visco sulla Legge Fornero : Riforma pensioni, ultime notizie. Camusso e Barbagallo contro Visco sulla Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 17:54:00 GMT)

Bankitalia : M5S - Visco racconta Paese che non c’è - cambiamento solo rimandato : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco racconta un Paese che non esiste. Un Paese, a suo dire, florido, felice e che appena in questi giorni è stato turbato da uno stormir di fronde della speculazione finanziaria. Il numero uno di Via Nazionale si preoccupa adesso dello spread e dei risparmi degli italiani, quando Bankitalia è stata a volte complice e a volte poco vigile rispetto al ...

Bankitalia - Visco : «Il destino dell'Italia è quello dell'Europa. Il vincolo non è l'Ue - ma l'economia» : «Il destino dell'Italia è quello dell'Europa», il cui sviluppo «determina il nostro e allo stesso tempo ne dipende». Lo dice il governatore di Bankitalia,...

Reddito cittadinanza : Visco - attenzione a impatto su conti : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Le risorse rese disponibili con l’avvio del Reddito di inclusione, uno strumento di Reddito minimo, consentono di coprire circa il 40% delle famiglie in povertà assoluta. Nel procedere a un suo rafforzamento, o all’adozione di altri provvedimenti, oltre a evitare di scoraggiare la ricerca di un lavoro , bisognerà prestare attenzione alle conseguenze sui conti pubblici”. A sottolinearlo ...

Il premier incaricato vede Visco. Poi il vertice con Salvini e di Maio. 'Noi compatti. Sui nomi decide Conte' : La giornata politica è stata molto intensa per Conte che questa mattina ha fatto il punto sulla situazione economica con il governatore della Banca d'Italia. Il leader pentastellato assicura la compattezza della ...

Dopo Visco - Conte vede Salvini e Di Maio. Ma i tempi per i ministri potrebbero allungarsi : «Oggi al Colle? Vedremo, vedremo...». Così il premier incaricato Giuseppe Conte ha risposto ai cronisti che lo attendevano all’ingresso di Montecitorio. Intanto Sergio Mattarella, ha cancellato un suo appuntamento in programma nel pomeriggio. Il capo dello Stato doveva infatti assistere alla Coppa delle Nazioni Intesa San Paolo del Concorso Ippico ...