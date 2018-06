Violentata dal branco a 12 anni | fermati tre minorenni nel Napoletano

Izzo - il mostro del Circeo : Violentata e uccisa dal branco anche la 17enne Rossella Corazzin : Rossella Corazzin, la ragazza di San Vito al Tagliamento scomparsa da Pieve di Cadore nell’agosto del 1975, sarebbe stata rapita e uccisa da una banda di assassini in vacanza in Cadore, che l’avrebbe scelta, seguita, rapita e portata in Umbria, violentata e uccisa nella zona del lago Trasimeno....

Whitney Houston Violentata dalla cugina in età infantile : documentario shock : Lo scorso 17 maggio 2018, a Cannes, è stato presentato fuori concorso 'Whitney', il documentario sulla vita di una delle più grandi cantautrici di sempre: Whitney Houston. Il regista Kevin McDonald ha messo in evidenza gioie e dolori, momenti felici e bui, dell'artista. Tra le parentesi più tenebrose della vita della compianta popstar c'è quella degli abusi subiti dalla cugina Dee Dee Warwick. Il documentario dura 2 ore e colpisce molto. Nella ...

Altamura - dottoressa rischia di essere Violentata in ospedale : salvata da 4 infermieri : Molte parole sono state spese in merito agli ultimi fatti di cronaca che hanno visto protagonisti guardie mediche e personale sociosanitario. Nonostante l'argomento sia stato ampiamente trattato da giornali e programmi televisivi, questo non è bastato a ...

Violentata dalla legge : Il 7 luglio 2016, una ragazza è stata stuprata da cinque uomini a Pamplona. Il 26 aprile il giudice li ha condannati solo per abuso sessuale. L’ennesima espressione del patriarcato delle istituzioni. Leggi

Donna ricoverata per epilessia viene Violentata in ospedale da un infermiere : E' accaduto a Parigi: la 32enne era stata ricoverata per attacchi epilettici e durante la notte è stata abusata da un infermiere.Continua a leggere

Violentata a 32 anni dall'infermiere - lei crede a un'allucinazione. Ma la mattina dopo lo stupratore le manda un sms beffa : dopo il caso di Naomi, la 22enne morta dopo esser stata ignorata e umiliata da un'operatrice del Pronto Soccorso, ancora uno scandalo legato al mondo degli ospedali in Francia . Questa volta si tratta di violenza sessuale nei confronti di una paziente, una donna di 32 anni , ricoverata per problemi di epilessia. Il presunto stupratore sarebbe ...

India - ragazza di 16 anni Violentata dal branco e bruciata viva davanti ai genitori : India, ragazza di 16 anni violentata dal branco e bruciata viva davanti ai genitori La giovanissima è stata violentata da un gruppo di uomini poi bruciata vive di fronte alla casa dei genitori: aveva infatti denunciato i suoi aggressori.Continua a leggere La giovanissima è stata violentata da un gruppo di uomini poi bruciata vive di […]

India - ragazza di 16 anni Violentata dal branco e bruciata viva davanti ai genitori : La giovanissima è stata violentata da un gruppo di uomini poi bruciata vive di fronte alla casa dei genitori: aveva infatti denunciato i suoi aggressori.Continua a leggere

Livigno - turista denuncia : 'Violentata dal branco dopo sci e shopping' : 'Violentata dal branco', la denuncia choc di una turista polacca in vacanza a Livigno : la Squadra Mobile di Sondrio indaga sulla denuncia di stupro di gruppo presentata da una ragazza che nei giorni ...