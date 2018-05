Violentata da una suora : la Chiesa chiede scusa a Consuelo Gomez : Papa Francesco vuole chiarezza sulla vicenda degli abusi sessuali commessi in Cile da soggetti che vestono l'abito talare. Uno degli ispettori vaticani che si era recato in Cile per ottenere prove sugli abusi, è ripartito nei giorni scorsi alla volta del Paese sudamericano. A quanto pare, il problema è più grave di quanto si era congetturato inizialmente. A commettere abusi non sarebbero stati solo i sacerdoti, ma anche le suore. A comprovarlo è ...

Sposa una 15enne in Bangladesh e la porta in Italia : “Violentata e costretta a guardare porno” : Per cinque anni un uomo di 31 anni, che aveva Sposato nel suo Paese una ragazzina appena quindicenne, avrebbe maltrattato e violentata la minore in Italia, dove i due erano arrivati dopo il matrimonio. Ora è stato rinviato a giudizio per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata.Continua a leggere

Turista Violentata a Sorrento - la testimonianza choc : «In una foto la mia faccia terrorizzata con i loro corpi nudi» : «Appena ho bevuto il cocktail mi sono sentita strana... mi sono risvegliata nuda e circondata da uomini svestiti che scattavano le foto...», è la testimonianza choc della Turista...

Turista Violentata - l'orrore nella chat : «Ci siamo fatti una milf...». Le frasi choc sul gruppo di Whatsapp : «Mi sono fatto una milf», «Ci siamo fatti una nonnina», e ancora «m?agge fatt nu tavolone», «Imm sclerat». Il contenuto del gruppo di Whatsapp in...

Turista Violentata - l'orrore in chat : «Ci siamo fatti una milf...». Le frasi choc sul gruppo di Whatsapp : «Mi sono fatto una milf», «Ci siamo fatti una nonnina», e ancora «m?agge fatt nu tavolone», «Imm sclerat». Il contenuto del gruppo di Whatsapp in...

Sposa bambina uccide il marito dopo essere stata Violentata - il tribunale la condanna a morte : In tutto il mondo è esplosa la protesta: Noura non può morire, è lei stessa una vittima non certo la carnefice. Sul web moltissimi chiedono che venga fatta giustizia, molte associazioni umanitarie ...

Sposa bambina uccide il marito dopo essere stata Violentata - il tribunale la condanna a morte : In tutto il mondo è esplosa la protesta: Noura non può morire, è lei stessa una vittima non certo la carnefice. Sul web moltissimi chiedono che venga fatta giustizia, molte associazioni umanitarie ...

Sorrento - Violentata una turista inglese : ordinanza di custodia per 5 persone : La Polizia sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque persone ritenute responsabili di violenza sessuale di gruppo con l'aggravante dell'uso di sostanza stupefacente nei confronti di una turista inglese

Sedicenne Violentata e bruciata viva : in India è il terzo caso in una settimana : Nuovo episodio di brutale violenza in India contro un'adolescente. Una ragazza di 16 anni, la terza in una settimana, è stata violentata e bruciata viva nel distretto di Sagar dello Stato di Madhya...

Ogliastra - 24enne inglese denuncia : “Violentata dopo una serata al bar” : La giovane, in Italia per motivi di studio, sarebbe stata violentata alcune sere fa a Cardedu dopo una serata passata in compagnia di altre persone in un bar del paese. Ha denunciato l'episodio ai Carabinieri e subito dopo ha lasciato la Sardegna per tornare in Inghilterra.Continua a leggere

Segregata e Violentata - incubo per una donna inglese : Rosarno, 20 apr. (AdnKronos) - Segregata e violentata da un 37enne del Burkina Faso insieme ad altri due complici, originari del Mali. E' l'incubo vissuto da una inglese a Rosarno (Reggio Calabria). Il 37enne è stato arrestato dalla polizia del commissariato di Gioia Tauro per sequestro di persona,

Segregata e Violentata - incubo per una donna inglese : Rosarno, 20 apr. , AdnKronos, - Segregata e violentata da un 37enne del Burkina Faso insieme ad altri due complici, originari del Mali. E' l'incubo vissuto da una inglese a Rosarno , Reggio Calabria, .

Segregata e Violentata - incubo per una donna inglese : Segregata e violentata da un 37enne del Burkina Faso insieme ad altri due complici, originari del Mali. E' l'incubo vissuto da una inglese a Rosarno , Reggio Calabria, . Il 37enne è stato arrestato ...

India - bimba di 7 anni Violentata e uccisa durante una cerimonia di nozze : Una bambina di 7 anni è stata stuprata e strangolata in India da un ragazzo mentre partecipava con i genitori ad un matrimonio. "Forse a causa del volume alto della musica nessuno si accorto delle sue urla". Il cadavere trovato in un edificio abbandonato con l'addome sporco di sangue. Fermato il killer.Continua a leggere