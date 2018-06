Via al governo Conte | i ministri hanno giurato

Governo Conte al Via - i ministri hanno giurato al Quirinale : Via al Governo di Giuseppe Conte. Il premier e i 18 ministri (5 donne) hanno giurato oggi al Quirinale. La delegazione M5S è arrivata unita al Quirinale a bordo di un taxi-van....

Governo Conte al Via : entro un mese le nuove nomine Rai : Giuseppe Conte Dopo il fischio d’inizio dell’arbitro Mattarella, il nuovo Governo guidato da Giuseppe Conte entrerà finalmente in partita. Tra i primi banchi di prova per l’inedita formazione giallo-verde ci sarà il rinnovo dei vertici di Cdp, Autorità per l’Energia, Antitrust. E poi ci sarà il nodo cruciale della Rai, visto che il 30 giugno prossimo scadranno i mandati dell’attuale CdA e del DG Mario Orfeo. Come ...

Via al governo Conte : i ministri giurano al Colle : Sorridenti arrivano a piedi al Quirinale gli esponenti del governo giallo-verde nato ieri sera, dopo 88 giorni di trattative. Al Palazzo del Papi sono arrivati uno dietro l'altro sia gli esponenti in quota Lega che quelli pentastellati. giurano tutti sulla Costituzione per una cerimonia che dà ufficialmente l'inizio ad una legislatura rimasta in sospeso dalle elezioni del 4 marzo scorso. A guidarli c'è Giuseppe Conte, che ieri ha accettato ...

Governo al Via - Conte alla sfida più difficile : Deve coordinare una squadra che è composta da ministri tecnici , in caselle di peso, peraltro, come Economia, Esteri e Politiche comunitarie, e ministri politici, espressione di due partiti che non ...

Al Via il governo M5s-Lega - alle 16 il giuramento - Conte : sono emozionato : A 88 giorni dalle elezioni nasce il governo Conte sull'intesa M5s-Lega . I ministri sono 18, tra loro 5 donne . Salvini e Di Maio vicepremier, Tria all'Economia e Savona agli Affari Europei. Moavero agli Esteri. alle 16 il giuramento al Quirinale, poco prima del tradizionale ricevimento per la festa della Repubblica. "Un po' emozionato lo sono", ha ...

Roberto SaViano accoglie il "governo del cambiamento" con un vecchio video di Di Maio : "Mai con la Lega Nord" : Sulla sua pagina Facebook, Roberto Saviano accoglie il "governo del cambiamento" postando un video in cui il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio con nettezza prendeva le distanze dalla Lega. Lo scrittore napoletano promette così di fare battaglia al nuovo esecutivo, partendo proprio dall'incoerenza del conterraneo ministro del Lavoro. "Io sono del sud - sottolineava Di Maio nei 27 secondi di video - io sono di Napoli, faccio parte ...

Italia - al Via il governo Conte : Al delicato incarico di ministro dell'Economia va Giovanni Tria , preside della Facoltà di Economia dell'Università Tor Vergata di Roma critico degli squilibri dell'Eurozona e dei pericoli derivanti ...

Al Via il governo M5S-Lega - Conte presenta i ministri. Oggi alle 16 il giuramento : La nota congiunta dei leader di Lega e M5s confermano il buon esito delle trattive. Cottarelli rimette il mandato al capo dello Stato: «È la soluzione migliore». Il premier ha accettato l'incarico

Al Via il governo M5S-Lega - Conte presenta i ministri. Domani alle 16 il giuramento : La nota congiunta dei leader di Lega e M5s confermano il buon esito delle trattive. Cottarelli rimette il mandato al capo dello Stato: «È la soluzione migliore». Il premier ha accettato l'incarico

Al Via il governo M5S-Lega. Salvini e Di Maio vicepremier. Ecco chi sono i ministri : Con Giuseppe Conte presidente del Consiglio e Giovanni Tria ministro dell’Economia, nasce il governo di Movimento Cinque Stelle e Lega. A quasi tre mesi dalle elezioni e a un passo dal ritorno alle urne. Luigi Di Maio e Matteo Salvini siglano l’accordo al termine di un lungo faccia a faccia alla Camera. A sbloccare l’impasse è soprattutto un cambio...

Al Via il governo M5S-Lega. Salvini e Di Maio vicepremier. Domani il giuramento : Con Giuseppe Conte presidente del Consiglio e Giovanni Tria ministro dell’Economia, nasce il governo di Movimento Cinque Stelle e Lega. A quasi tre mesi dalle elezioni e a un passo dal ritorno alle urne. Luigi Di Maio e Matteo Salvini siglano l’accordo al termine di un lungo faccia a faccia alla Camera. A sbloccare l’impasse è soprattutto un cambio...

Governo - Salvini e Di Maio ci riprovano. Via Savona. Il nodo FdI e per l’economia spunta Tria : Ultima trattativa per un Governo gialloverde: il segretario della Lega e il leader M5S vogliono stringere sul «contratto». La Russa: Vogliamo favorire la nascita di un Governo