Verdi-Napoli | è fatta | i dettagli dell’accordo col Bologna

Il Napoli scatta per Verdi e saluta Jorginho : lo aspetta Guardiola : Jorginho-City , siamo alle battute finali. La trattativa iniziata nei mesi scorsi procede spedita , entro le prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca e l'annuncio della cessione del ...

Ancelotti convince Verdi : sorpasso all'Inter - ora può arrivare a Napoli : Ancelotti LO convince - Un rifiuto che, ora, potrebbe però trasformarsi in un sì convinto , merito della telefonata che, secondo il Corriere dello Sport , è stata fatta da Carlo Ancelotti al ...

Calciomercato Napoli : Verdi si avvicina ed Hamsik potrebbe restare Video : Il Calciomercato del Napoli promette parecchi colpi di scena. Sono infatti molti i profili di valore accostati alla societa' partenopea, con il presidente Aurelio De Laurentiis che sembra intenzionato ad allestire un organico decisamente competitivo da affidare al nuovo tecnico, Carlo Ancelotti. Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, è al lavoro sia sul fronte delle conferme dei calciatori gia' facenti parte della rosa, sia sul ...

Calciomercato Napoli : Verdi si avvicina ed Hamsik potrebbe restare : Il Calciomercato del Napoli promette parecchi colpi di scena. Sono infatti molti i profili di valore accostati alla società partenopea, con il presidente Aurelio De Laurentiis che sembra intenzionato ad allestire un organico decisamente competitivo da affidare al nuovo tecnico, Carlo Ancelotti. Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, è al lavoro sia sul fronte delle conferme dei calciatori già facenti parte della rosa, sia sul ...

Napoli - Ancelotti sblocca l'affare Verdi : Una telefonata del neo allenatore azzurro ha convinto il fantasista del Bologna ad accettare un trasferimento sfiorato 6 mesi fa e poi saltato, non senza polemiche

Verdi al Napoli/ Ancelotti chiama il giocatore : accordo a un passo : Verdi al Napoli, Ancelotti chiama il giocatore e la trattativa di calciomercato decolla: accordo a un passo, Verdi stavolta dovrebbe lasciare il Bologna(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 13:57:00 GMT)

Verdi - l'agente : 'Napoli? Non c'è giocatore che non vorrebbe lavorare con Ancelotti' - : Donato Orgnoni, agente di Simone Verdi, parla ai giornalisti presenti al Football Leader di Napoli. Ecco le dichiarazioni raccolte da RMC Sport : 'È stato un anno importante per Simone che ha grossi margini di miglioramento. Non ci sia giocatore che non vorrebbe lavorare con Ancelotti. Futuro? Vedremo. Ora rientrerà dalla Nazionale e ne ...

Il Napoli sogna Benzema : Verdi l'esterno che piace : Pochi dubbi: il Napoli della gestione Ancelotti dovrà avere una dimensione internazionale. E da questo punto di vista non si può prescindere dalla scelta dei nomi più prestigiosi in zona gol. Gli ...

Napoli calcio ultimissime - intreccio con il Bologna per Verdi : Sono due i nomi in ballo sull'asse tra azzurri e rossoblù: questi ultimi seguono Rog, mentre i campani non hanno mai mollato la pista Verdi