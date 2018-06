VERDI AL NAPOLI? Calciomercato | vicinissimo agli azzurri | decisivo Ancelotti

Mercato - Napoli vicino a VERDI . Juventus - arriva Darmian. Pochettino chiama il Real - e il Tottenham vira su Sarri : ROMA - 'Sono felice a Londra, ma tutti abbiamo dei sogni'. Mauricio Pochettino lancia un chiaro messaggio al Real Madrid che, dopo l'addio di Zidane, deve trovare un allenatore per sostituire il ...

VERDI al Napoli - mancano solo le firme : Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. È il caso di Simone Verdi e del Napoli, un fidanzamento che sembrava doversi tramutare in matrimonio già in inverno e che invece ...