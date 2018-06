Ventimiglia | passeur sperona auto polizia | Dentro l' auto 14 migranti

ilgiornale

(Di venerdì 1 giugno 2018) Probabilmente non sapremo mai come mettere un elefanteuna Fiat Cinquecento, ma sicuramente un afgano di 24 anni, in Italia con regolare permesso di soggiorno, è riuscito a stipareuna vettura Renault Megane: quattordici(dodici suoi connazionali e due iracheni) tra i sedili posteriori e il bagagliaio.Tutti uomini, maggiorenni, ormai allo stremo delle forze, privi di aria e con problemi motori dovuti al fatto che erano stati ammassati l'uno sull'altro, a strati, tra i sedili. E' davanti a questo scenario che si sono trovati, la scorsa notte, gli agenti delladi frontiera di, intervenuti alla barrierastradale dell'A10, a, dove il, alla vista del posto di blocco, si è lanciato a tutta velocità verso il casello, con l'intento di sfondare le sbarre.Alla fine, però, vistosi ormai senza via di scampo, hato l'...