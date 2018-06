Vela – La Cinquecento | è il momento dei Line Honor Trofeo Pellegrini

Vela – La Cinquecento Trofeo Pellegrini da Sansego verso il traguardo : Nella fase finale de La Cinquecento Trofeo Pellegrini Margherita è prima a Sansego, seguita da Croatia Full of Life Ola e da Luna per te La quarantaquattresima edizione de La Cinquecento Trofeo Pellegrini organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con il Comune di Caorle, è entrata nelle fasi finali. Alle 20.10 di mercoledì 30 maggio il Vismara 45 Margherita di Piero Burello è stata la prima imbarcazione a passare l’isola ...

Vela – La Cinquecento Trofeo Pellegrini è a metà percorso : Passaggi alle Tremiti per la Cinquecento Trofeo Pellegrini: Margherita prende il comando della flotta, Croatia Full of Life Ola primo dei X2 Alle 16.15 di martedì 29 maggio, Margherita di Piero Burello è la prima imbarcazione a lasciarsi San Domino alle spalle e ad iniziare la risalita, tentando di mantenere la leadership appena acquisita in questa 44^ edizione del La Cinquecento Trofeo Pellegrini, organizzata dal Circolo Nautico Santa ...

Vela – 44^ La Cinquecento Trofeo Pellegrini : i passaggi a Sansego : Il campione di Vela Ivan Kljakovic Gašpic è la prima imbarcazione in assoluto e della classe X2 a passare Sansego, primo waypoint de La Cinquecento Trofeo Pellegrini, Alle 7.50 di lunedì 28 maggio, Croatia Full of Life Ola, Class 40 di Ivica Kostelic, pluri medagliato campione dello sci (4 argenti alle Olimpiadi, 3 vittorie ai Mondiali) in coppia con il campione di Vela Ivan Kljakovic Gašpic è la prima imbarcazione in assoluto e della classe X2 ...