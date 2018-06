Vela – 151 Miglia-Trofeo Cetilar | un’edizione da record

sportfair

: Alessandra Sensini, ritorno a sorpresa in gara alla 151 miglia di vela - - yachtevela : Alessandra Sensini, ritorno a sorpresa in gara alla 151 miglia di vela - - federicodipenta : RT @MarevivoItalia: Tutti gli equipaggi potranno aderire alla campagna #OcchioAlMare di @MarevivoItalia Divisione Vela, rappresentata da Ni… - RosalbaGiugni : RT @MarevivoItalia: Tutti gli equipaggi potranno aderire alla campagna #OcchioAlMare di @MarevivoItalia Divisione Vela, rappresentata da Ni… -

(Di venerdì 1 giugno 2018) Undopo l’altro per la 151della 151da, quella che si sta concludendo al Marina di Punta Ala: una giornata iniziata intorno alle ore 7:30 con un arrivo al photofinish tra il Maxi Pendragon di Nicola Paoleschi e l’altro Maxi Vera (ex My Song) di Miguel Galluccio, che dopo un fantastico duello di virate nelle ultime due, tra l’isola dello Sparviero e il traguardo, hanno tagliato la linea di arrivo con soli 15 secondi di differenza. Alla fine l’ha spuntata Pendragon, che grazie ad un paio di scelte strategiche perfette del tattico Francesco Diddi, non solo ha beffato sul traguardo Vera, aggiudicandosi la vittoria in tempo reale e quindi uno dei due Trofei Challenge della 151in palio (oltre alofferto dall’International Maxi Association), ma ha battuto di oltre un’ora ildi ...