Varato il nuovo Piano regolatore a Caselette | punta al recupero delle aree industriali

Benetti M/Y Blake - Varato a Viareggio il nuovo super yacht per crociere da sogno [FOTO] : Lungo ben 50 metri, questo Mega yacht Full Custom offre 4 stanze da letto, due saloni e un grande appartamento con balcone per l’armatore E’ stato varato a Viareggio davanti 300 ospiti il nuovo super yacht Benetti M/Y Blake, sviluppato per lunghe crociere nel massimo lusso e confort. Lungo ben 50 metri, questo Mega yacht Full Custom vanta uno scafo in vetroresina e sovrastruttura in alluminio, mentre dal punto di vista dei propulsori sfrutta due ...