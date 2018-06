Vaccini | il nuovo Ministro della Salute sommerso di appelli su Facebook | “cancelli

meteoweb.eu

(Di venerdì 1 giugno 2018) “Confidiamo in un Ministero del buon senso, in un Ministero senza obblighi e in un Ministero senza ingiustizie, esclusioni, ghettizzazioni di bambini sani. TUTTI i bambini hanno diritto a frequentare gli asili“, “, contiamo su di lei, abolisca la 119 entro settembre“, “Cancelli lo scempio119 e la discriminazione dei nostri figli!“: la bachecadel neoGiulia Grillo, del M5S, è stata inondata darelativi alla legge sui. C’è anche chi parla di “legge omicida“, chi attacca “gli interessi delle lobbies delle case farmaceutiche“, chi auspica “una seria commissione formata da esperti e scienziati“. L'articolo: ildisu, “cancelli l’obbligo” Meteo Web.