Usa pronti a lavorare con il Governo Conte – Di Maio – Salvini

Governo : Usa - pronti a lavorare col nuovo esecutivo : Il Dipartimento di stato sottolinea come "da decenni l'Italia è un alleato affidabile della Nato, un attore globale sul fronte della sicurezza internazionale e un traino dell'economia europea".

Gli Usa annunciano i dazi all'Europa. Ue : «Siamo pronti a ogni scenario» : Dalla mezzanotte, ora americana, le 6 del mattino in Italia di domani, venerdì primo giugno, anche per la Ue, il Canada e il Messico scatteranno i dazi del 25% sull'acciaio e del 10%...

Ue : pronti a fare fronte ai dazi Usa : 15.34 "Siamo pronti a far fronte a qualsiasi tipo di scenario e a difendere gli interessi Ue e il diritto commerciale internazionale". Così il portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas, alla vigilia della fine delle esenzioni dai dazi Usa su acciaio e alluminio. "La Commissione si è impegnata in un dialogo di alto livello politico con gli Usa", ha ricordato il portavoce, "non speculiamo sulla decisione finale degli Usa, che spetta ...

Corea del Nord a Usa : pronti a tavolo in qualsiasi momento : Nonostante il presidente Trump abbia cancellato il summit con Kim Jong-un previsto per il 12 giugno a Singapore, la Corea del Nord desidera ancora sedersi al tavolo dei negoziati con gli Usa "in ...

Corea del Nord a Usa : pronti a tavolo in qualsiasi momento

Usa-Corea del Nord - Trump annulla il vertice con Kim Jong-un | Pyongyang : pronti a negoziati in qualsiasi momento

Usa - pronti a sanzioni senza precedenti all'Iran : Mentre l'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione europea, Federica Mogherini, ha ribadito che sul dossier nucleare non ci sono alternative all'accordo.

Usa pronti ad imporre sanzioni contro tutti - partner compresi - per l'Iran - : Nelle prossime settimane manderemo task force di esperti nei Paesi di tutto il mondo per discutere le conseguenze delle nostre sanzioni ed ascoltare le reazioni", ha detto Pompeo a Washington.

Mille lupi solitari pronti a colpire gli Usa : Gli Stati Uniti hanno speso l'iperbolica cifra di 2800 miliardi di dollari nella guerra al terrore dopo l'11 Settembre. E l'Fbi ha 1000 dossier su possibili lupi solitari annidati negli Usa, pronti a colpire da un momento all'altro.La spesa per l'antiterrorismo dello scorso anno di 175 miliardi di dollari è stata 11 volte superiore a quella del 2001, quando Al Qaida ha fatto crollare le Torri Gemelle. Negli anni precedenti è risultata anche 16 ...

Intelligenza artificiale : per 6 manager su 10 aziende e lavoratori non sono pronti a Usarla : Dalla logistica (58%), ai servizi finanziari (45%) all’automotive (36%): per un manager su 2 (51%) l’Intelligenza artificiale può creare business e portare vantaggi in diversi ambiti. Tuttavia il 59% dei soggetti monitorati riscontra – nelle aziende e nei lavoratori – una certa impreparazione nell’affrontare le sfide dovute all’avvento delle nuove tecnologie. Le prime si trovano a fare i conti con la riorganizzazione strutturale (34%) e la ...

Le sanzioni Usa mettono Total fuori gioco in Iran - pronti a subentrare i cinesi : MILANO - La Cina è pronta a inserirsi nel vuoto laciato dalle sanzioni americane verso l'Iran, a danno delle compagnie europee. Un caso esemplificativo riguarda il mondo del petrolio. La società ...

Israele - palestinesi pronti a insorgere contro ambasciata Usa a GerUsalemme. Con Trump si schierano 4 Paesi europei : Festeggiamenti, diplomazie e proteste. Una cappa di tensione tra appuntamenti incendiari è calata a Gerusalemme e nei Territori palestinesi, in vista dell’inaugurazione della nuova ambasciata degli Stati Uniti nella città contesa e di una settimana di proteste palestinesi potenzialmente esplosiva. Nella Città Santa oggi migliaia di israeliani e sostenitori dello Stato ebraico provenienti dall’estero marceranno all’insegna di ...