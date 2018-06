USA - l'ISM accelera oltre le attese a maggio : L'attività manifatturiera americana registra un'accelerazione nel mese di maggio. Lo indica l'ISM - Insitute for Supply Management , che dà una lettura diversa a quella del PMI di Markit , secondo cui ...

Grande Fratello 2018 : Filippo Contri sotto accUSA per le dichiarazioni sul fascismo e Mussolini : Nuovo scandalo nella casa di Cinecittà, in rete spunta un video in cui l'ex gieffino elogia il regime fascista.

Affondo USA : da Mezzanotte dazi su acciaio e alluminio anche per l'UE. Juncker non ci sta : "E' protezionismo" : Scure dazi per per Ue, Canada e Messico. E' infatti arrivato l'annuncio Usa sui dazi commerciali. Il segretario al commercio degli Stati Uniti, Wilbur Ross, da detto che gli Usa applicheranno da ...

Campi Flegrei - è il gas la vera caUSA del bradisismo : Lo studio è di quelli importanti, fondamentali per l'attività di sorveglianza e monitoraggio del sistema vulcanico tra i più imponenti e pericolosi al mondo. Come causa dei fenomeni di bradisisma dal 1985 ad oggi, è stato identificato come responsabile l'afflusso di gas profondi negli acquiferi Flegrei, senza cioè iniezione di nuovo magma. A ...

Piemonte - chiUSA quinta tappa degli Stati Generali del Turismo : ... individuati dagli operatori come più rappresentativi per l'area del Cuneese e analizzati nel corso degli incontri, figurano: il Turismo outdoor , dal cicloTurismo al trekking, , gli sport invernali, ...

PODISMO/ Tutte le vittorie del Roata ChiUSAni a Borgo - Alba e Torino : Si è disputata a Borgo San Dalmazzo la 9a edizione del Giro dei Carrubi, corsa podistica su strada di 5,4km, ritornata quest'anno sul circuito stracittadino di 1,350km delle prime edizioni, da ...

SiracUSA : assenteismo all’Asp - due tecnici indagati per truffa : Palermo, 25 mag. (AdnKronos) – La Guardia di finanza ha notificato un avviso di conclusione indagine, e contestuale avviso di garanzia per truffa aggravata, a due tecnici della prevenzione dell’Asp 8 di Siracusa che avrebbero dovuto timbrare le proprie presenza nel distaccamento di Rosolini. Le indagini dirette dal procuratore capo, Francesco Paolo Giordano, e coordinate dai sostituti Tommaso Pagano, Margherita Brianese e Marco ...

SiracUSA : assenteismo all'Asp - due tecnici indagati per truffa : Palermo, 25 mag. (AdnKronos) - La Guardia di finanza ha notificato un avviso di conclusione indagine, e contestuale avviso di garanzia per truffa aggravata, a due tecnici della prevenzione dell'Asp 8 di Siracusa che avrebbero dovuto timbrare le proprie presenza nel distaccamento di Rosolini. Le inda

Turchia - nel weekend arrestate 768 persone con l’accUSA di terrorismo : Turchia, nel weekend arrestate 768 persone con l’accusa di terrorismo Turchia, nel weekend arrestate 768 persone con l’accusa di terrorismo Continua a leggere L'articolo Turchia, nel weekend arrestate 768 persone con l’accusa di terrorismo proviene da NewsGo.

SAN GIOVANNI ROTONDO - VICESINDACO CON GREMBIULE DI MUSSOLINI/ Anpi accUSA di Fascismo : "Una goliardata" : Il VICESINDACO di San GIOVANNI ROTONDO finisce su Facebook in una foto in cui indossa un GREMBIULE da cucina con l'immagine di MUSSOLINI, l'Anpi chide le dimissioni immediate(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 13:21:00 GMT)

Turchia - nel weekend arrestate 768 persone con accUSA di terrorismo : Non si fermano in Turchia gli arresti di massa sotto lo stato d'emergenza post-golpe. Secondo il ministero dell'Interno, nell'ultima settimana 768 persone sono finite in manette in tutto il Paese con ...

Grande Fratello 2018 : Baye Dame - l'ex gieffino accUSAto di bullismo - vittima di una brutale aggressione : Una Stories comparsa sull'Instagram Baye Dame conferma l'aggressione subita dal giovane. Non ancora chiari i motivi del brutale attacco.

TPF : Blancho e altri dirigenti CCIS accUSAti propaganda terrorismo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Viaggi & Turismo : il 73% dei viaggiatori USA la tecnologia per superare limiti e paure : Grazie a una conoscenza approfondita delle ultime tecnologie, sempre più Viaggiatori sanno come muoversi nel momento in cui vogliono scoprire perle nascoste e posti unici in vacanza. Secondo una nuova ricerca di Booking, l’elemento chiave per diventare un vero e proprio “Viaggiatore senza limiti” è quello di approfittare di ogni opportunità di Viaggio, superando potenziali barriere e paure, anche con l’aiuto della tecnologia a nostra ...