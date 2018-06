Usa | le vittime abusi sessuali riceveranno 210 milioni di dollari

Usa - diocesi offre maxi risarcimento alle vittime di pedofilia : La somma pattuita di 210 milioni di dollari verrà raccolta in un fondo per minorenni che hanno subito agli abusi

Pedofilia - diocesi Usa versa 210 milioni di dollari a 450 vittime. Arcivescovo : “Grazie a chi ha denunciato” : Oltre 210 milioni di dollari destinati a un fondo per pagare i 450 sopravvissuti agli abusi sessuali, perpetrati contro minori da diversi sacerdoti nei decenni passati. L’arcidiocesi di St. Paul e Minneapolis negli Stati Uniti si appresta a versare il secondo più grande risarcimento – che per l’esattezza corrisponde a 210.290.724 dollari – nello scandalo che ha scosso la Chiesa cattolica degli Usa. Il più grande esborso alle ...

Vittime pedofilia - Papa ha chiesto scUsa : ANSA, - ROMA, 2 MAG - "Il Papa ci ha chiesto perdono, a nome suo e di tutta la Chiesa. Apprezziamo questo gesto": lo dicono Juan Carlos Cruz, James Hamilton Sanchez e José Andres Murillo Urrutia, le ...