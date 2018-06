USA | la CIA cerca personale che parla russo ma sbaglia a scrivere l' annuncio in inglese

Dazi : da Lombardia export acciaio e metalli verso USA per 377 mln : Milano, 1 giu. (AdnKronos) - Valgono 377 milioni di euro le esportazioni di acciaio , alluminio e altri metalli dalla Lombardia verso gli Stati Uniti. Nel 2017 la crescita dell' export è stata del 17,6% su base annua. In particolare, secondo quanto emerge da un’elaborazione della Camera di commercio d

Pedofilia - diocesi USA versa 210 milioni di dollari a 450 vittime. Arcivescovo : “Grazie a chi ha denunciato” : Oltre 210 milioni di dollari destinati a un fondo per pagare i 450 sopravvissuti agli abusi sessuali, perpetrati contro minori da diversi sacerdoti nei decenni passati. L’arci diocesi di St. Paul e Minneapolis negli Stati Uniti si appresta a versa re il secondo più grande risarcimento – che per l’esattezza corrisponde a 210.290.724 dollari – nello scandalo che ha scosso la Chiesa cattolica degli Usa. Il più grande esborso alle ...

Dazi USA su acciaio e alluminio : scatta guerra commerciale - chi pagherà di più e quali i rischi : I Dazi Usa sull' acciaio e alluminio sono entrati in vigore, colpendo anche l'Unione europea, con il rischi o di innescare una guerra commerciale pericolosa per l'economia mondiale. Canada, Messico e Unione europea hanno infatti già annunciato la loro intenzione di reagire con l'introduzione di tariffe su alcuni prodotti americani. Tutto ciò potrebbe portare a ...

Spaccia droga in piazza : Daspo per un 21enne di Rag USA : Il Questore di Ragusa ha disposto il divieto di frequentare piazze ed esercizi pubblici nei confronti di un 21enne per spaccio di droga .

L'Europa pronta a rispondere ai dazi USA su acciaio e alluminio : In vigore dalla mezzanotte di ieri i balzelli sulla siderurgia. Bruxelles prepara misure «compensative» su 2,8 miliardi di euro di prodotti made in America e ricorsi alla Wto. Ma Washington avvisa di ...

Affondo USA : da Mezzanotte dazi su acciaio e alluminio anche per l'UE. Juncker non ci sta : "E' protezionismo" : Scure dazi per per Ue, Canada e Messico. E' infatti arrivato l'annuncio Usa sui dazi commerciali. Il segretario al commercio degli Stati Uniti, Wilbur Ross, da detto che gli Usa applicheranno da ...