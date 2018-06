Usa e Russia si congratulano con Italia

: Il nuovo governo italiano di Conte si insedia mentre sul mondo, Eu, Usa, Cina, Asia, Russia, Giappone spira un brut… - riotta : Il nuovo governo italiano di Conte si insedia mentre sul mondo, Eu, Usa, Cina, Asia, Russia, Giappone spira un brut… - carolafrediani : (By me) Così un hacker può sbancare un bancomat -> Dalla Russia agli Usa, aumentano gli attacchi alle banche. I ric… - sputnik_italia : Sanzioni inutili, nuovo governo impegnato a cancellarle (Paolo Grimoldi, Lega) -

Il presidente russo,Putin, si è congratulato con il neo-premier, Conte, augurandosi che la sua attività a Palazzo Chigi "faciliti lo sviluppo di una costruttiva collaborazione russo-na" e "un interrelazione efficace per risolvere questioni nodali in campo regionale e internazionale". Anche gli Usa si dicono "orgogliosi di quanto realizzato con l'". "La nostra prolungata cooperazione economica, politica e sulla sicurezza-scrive il Segretario di Stato Usa, Pompeo,- è vitale per affrontare le sfide comuni".(Di venerdì 1 giugno 2018)