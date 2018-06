Usa | diocesi offre maxi risarcimento alle vittime di pedofilia

Pedofilia - diocesi Usa versa 210 milioni di dollari a 450 vittime. Arcivescovo : “Grazie a chi ha denunciato” : Oltre 210 milioni di dollari destinati a un fondo per pagare i 450 sopravvissuti agli abusi sessuali, perpetrati contro minori da diversi sacerdoti nei decenni passati. L’arci diocesi di St. Paul e Minneapolis negli Stati Uniti si appresta a versa re il secondo più grande risarcimento – che per l’esattezza corrisponde a 210.290.724 dollari – nello scandalo che ha scosso la Chiesa cattolica degli Usa. Il più grande esborso alle ...

Diocesi Usa - 210 mln a 450 vittime abusi : 14.15 Diocesi Usa, 210mln a 450 vittime abusi Un maxi-risarcimento per le vittime di abusi sessuali,da parte dell'arciDiocesi di St.Paul e Minneapolis,negli Stati Uniti. L'accordo prevede 210mln di dollari per 450 vittime di abusi sessuali del clero. Si tratta del secondo più grande risarcimento nello scandalo che ha scosso la Chiesa cattolica degli Usa. Il legale delle vittime ha affermato che i soldi andranno in un fondo per pagare i ...