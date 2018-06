USA - balzo delle spese per le costruzioni : Balzano le spese per le costruzioni in USA nel mese di aprile . Il dato, comunicato dal Dipartimento del Commercio americano, sale a 1.310,4 miliardi di dollari con una variazione dell'1,8% rispetto ...

Coldiretti - dazi : balzo del 6% del Made in Italy USA nonostante Trump : balzo del 6% per le esportazioni Made in Italy negli Stati Uniti che fanno registrare un nuovo record storico nonostante le tensioni commerciali generate dalla minaccia di dazi da parte del Presidente Usa Donald Trump. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati relativi al commercio estero ad aprile divulgati dall’Istat. Fuori dall’Unione Europea gli Stati Uniti sono di gran lunga il principale mercato di riferimento per il Made ...