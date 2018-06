Usa a maggio 223mila nuovi posti lavoro

Usa - l'economia crea più posti del lavoro del previsto a maggio : l'economia statunitense crea più posti di lavoro del previsto a maggio. Nel mese in esame sono state aperte 223 mila buste paga nei settori non agricoli , non-farm payrolls, , in aumento rispetto alle

Omaggio a Frida a RagUsa : Si terrà stasera al Centro di Aggregazione Culturale l'inaugurazione della mostra Omaggio Frida, a cura di Amedeo Fusco e Vittorio Tosto.

Hawaii Five-0 8 su Rai2 non va in onda il 31 maggio per i Golden Gala : la serie in paUsa estiva : Hawaii Five-0 8 su Rai2 cambia programmazione. Stasera, 31 maggio, la serie non andrà in onda, dando così inizio alla sua lunga pausa estiva. L'ottava stagione in chiaro aveva debuttato una decina di giorni fa, dopo la conclusione del settimo ciclo di episodi. Per i fan questa è decisamente una brutta notizia, ma c'è una magra consolazione: alle 18:50 c'è il consueto appuntamento con un episodio in replica, che pare durerà fino a domani, 1° ...

Usa - licenziamenti Challenger in calo a maggio : Diminuiscono i licenziamenti negli Stati Uniti nel mese di maggio. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio di 31.517 posti di ...

Problemi Fortnite oggi 31 maggio : manutenzione caUsa bug su console : Anche oggi 31 maggio tornano nuovi Problemi per Fortnite e già molti giocatori lo stanno segnalando. Conosciamo bene il motivo. Epic Games ha annunciato una manutenzione in corso a causa di alcuni Problemi riscontrati soprattutto su console. In particolare in Battaglia Reale i giocatori non si vedevano contare le vittorie, quindi questo problema andava risolto. I Problemi di Fortnite su console Non si sa quando questo down finirà, ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende dati da Usa e Ue (31 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Per Piazza Affari OGGI ci sono dati macroeconomici in agenda, sia dagli Stati Uniti che dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 07:11:00 GMT)

Usa - occupati ADP maggio +178 mila unità meno delle attese : E' cresciuta meno delle attese l'occupazione negli Stati Uniti, mostrando comunque un mercato del lavoro in buona salute. Gli occupati hanno registrato un incremento di 178 mila unità, inferiore alle ...

Usa : stima ADP maggio sotto attese +178 mila posti di lavoro : Negli States e' stato reso noto che la stima ADP , National Employment Report, sul mondo del lavoro ha evidenziato, nel mese di maggio, una crescita di 178 mila nuovi impieghi. Il dato e' risultato inferiore alle attese degli addetti ai lavori che si aspettavano un incremento di 186 ...

Usa - fiducia consumatori in salita a maggio : Sale la fiducia dei consumatori americani, suggerendo un miglioramento del sentiment delle famiglie. A maggio il dato del Conference Board degli Stati Uniti sulla fiducia consumatori si è attestato a ...

Una Vita Anticipazioni 29 maggio 2018 : Arturo convoca Liberto - Rosina e SUsana : Dopo il duello, il colonnello vuole chiarire l'atteggiamento che Liberto e Rosina devono assumere per salvare il suo onore.

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : lunedì 28 maggio. Giornata conclUsa per la pioggia. Incredibile rimonta di Cecchinato! Giorgi avanza. ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prima Giornata del Roland Garros 2018 , lunedì 28 maggio, : cronaca in tempo reale per non perdersi nulla dei vari match in programma. Si inizia alle ore 11.

NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans su Rai2 non vanno in onda stasera 26 maggio - la serie è in paUsa? : La serata crime con NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans su Rai2 è in pausa. I due police procedural, come riportato sulla guida TV, non andranno in onda stasera, 26 maggio, per dare spazio al film Due Single a Nozze. La probabilità è che le serie siano già in vacanza e torneranno, quindi, solo nell'autunno con i nuovi episodi. Infatti, neanche sabato 2 giugno è previsto l'appuntamento con NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans su Rai2, che pare ...

Giro d’Italia 2018 oggi (26 maggio) - ventesima tappa tappa SUsa-Cervinia : orario di partenza - favoriti e aggiornamenti in tempo reale : oggi sabato 26 maggio si corre la Susa-Cervinia, ventesima tappa del Giro d’Italia 2018. oggi si decide definitivamente la Corsa Rosa con un micidiale tappone alpino di 214 chilometri: oltre 4000 di dislivello concentrati negli ultimi 90 chilometri dove si scalano ben 3 salite di prima categoria. Può succedere davvero di tutto, c’è ancora spazio per ribaltare un Giro d’Italia davvero pazzo. Chris Froome si presenta in maglia ...