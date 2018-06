Uomini e Donne | Trono Classico | Puntata 1° giugno 2018 | In diretta

Uomini e Donne - Tina Cipollari sull'ex marito : "Lo porterò sempre nel cuore" : Tina Cipollari è tornata a parlare del suo ex marito , ma in un contesto del tutto insolito. Durante l'ultima puntata del trono over di Uomini e Donne , l'opinionista ha voluto difendere Giorgio ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari parla per la prima volta dell’ex marito : “Lo porterò sempre nel cuore” : Tina Cipollari rompe il silenzio e per la prima volta parla pubblicamente della separazione dal marito Chicco Nalli. La coppia si era conosciuta negli studi di Uomini e Donne, vivendo ben 15 anni d’amore, durante i quali sono nati i tre figli: Mattias, che ha 14 anni, Francesco di 12 e Gianluca che ha 11 anni. La loro relazione è terminata, dopo una lunga crisi, qualche mese fa, ma Tina Cipollari non ha mai rilasciato interviste riguardo ...

Anticipazioni Uomini e donne 1 giugno : colpo di scena nella finale : Oggi 1 giugno 2018 andrà in onda l'ultima puntata di Uomini e donne. Vedremo, naturalmente, il trono over e non mancheranno colpi di scena. Vi annunciamo che la finalissima regalerà molte emozioni come il ballo di Gemma e Tina. Pare che le due abbiano sotterrato l'ascia di guerra e siano amiche. Ma il momento clou sarà quando assisteremo all'annuncio dell'addio di Giorgio Manetti. Il gabbiano, dopo anni di permanenza e presenza fissa al trono ...

Uomini e Donne - Tomas Fierro e Donatella Lopar : "Insieme sognando il matrimonio" : Tomas Fierro e Donatella Lopar, una delle coppie formatesi all'interno dell'ultima stagione del trono over di Uomini e Donne, hanno rilasciato una sorta di intervista doppia, in cui rivelano dettagli inediti del loro legame. Il cavaliere è felice del rapporto instaurato con la personal trainer con cui spera di condividere la vita assieme: In lei ho trovato delle qualità uniche. E’ una donna molto bella, capace di gestire in maniera ...

Uomini e Donne - George Manetti offende Gemma Galgani : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a "Uomini e Donne". La stagione 2017/2018 del dating show Mediaset è giunta alla conclusione. Infatti oggi pomeriggio andrà in onda l'ultima puntata stagionale del programma di Maria De Filippi. Cosa verrà trasmesso nella data odierna: trono classico oppure quello over? In attesa di scoprire la programmazione, diamo uno sguardo a quello che è accaduto nell'appuntamento di ieri. La relazione sentimentale ...

Chicco Nalli e Tina Cipollari : la rivelazione di lei è spiazzante. Succede tutto in studio - a Uomini e Donne : Anche questa stagione di Uomini e Donne volge al termine. L’ultima puntata del trono over è stata trasmessa giovedì 31 maggio ma figuratevi se si poteva chiudere il sipario senza una qualche sorpresa, un colpo di scena. Come sempre, hanno dominato la puntata Gemma Galgani (e il corteggiatore Marco) e Giorgio Manetti, ma la vera protagonista è stata Tina Cipollari, che per la prima volta ha parlato del suo ex marito, Chicco Nalli, in ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari : 'Pronta a fare da testimone di nozze a Chicco' Video : Tina Cipollari è tornata a parlare della relazione con l’ex marito nel corso della puntata del 31 maggio del trono over di Uomini e Donne. L’opinionista ha richiamato la fine del suo rapporto con Chicco Nalli nel replicare ad una signora del pubblico che attaccava Giorgio Manetti [Video]. Il cavaliere è finito nel mirino per aver chiesto a Gemma di voler fare un “ultimo ballo” con lei. “E’ il modo migliore per superare le incomprensioni e ...