Uomini e Donne | Puntata 1° giugno 2018 | In diretta dalle ore 14 | 45

Chicco Nalli e Tina Cipollari : la rivelazione di lei è spiazzante. Succede tutto in studio - a Uomini e Donne : Anche questa stagione di Uomini e Donne volge al termine. L’ultima puntata del trono over è stata trasmessa giovedì 31 maggio ma figuratevi se si poteva chiudere il sipario senza una qualche sorpresa, un colpo di scena. Come sempre, hanno dominato la puntata Gemma Galgani (e il corteggiatore Marco) e Giorgio Manetti, ma la vera protagonista è stata Tina Cipollari, che per la prima volta ha parlato del suo ex marito, Chicco Nalli, in ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari : 'Pronta a fare da testimone di nozze a Chicco' Video : Tina Cipollari è tornata a parlare della relazione con l’ex marito nel corso della puntata del 31 maggio del trono over di Uomini e Donne. L’opinionista ha richiamato la fine del suo rapporto con Chicco Nalli nel replicare ad una signora del pubblico che attaccava Giorgio Manetti [Video]. Il cavaliere è finito nel mirino per aver chiesto a Gemma di voler fare un “ultimo ballo” con lei. “E’ il modo migliore per superare le incomprensioni e ...

Uomini e Donne : Giordano Mazzocchi - Nilufar Addati - Luigi Mastroianni - Sara Affi Fella insieme dopo la scelta (foto) : I fan Giordano Mazzocchi - Nilufar Addati, Luigi Mastroianni - Sara Affi Fella sono al settimo cielo dopo la pubblicazione di foto e video dei quattro protagonisti del trono classico di Uomini e Donne durante una gita a Fregene. I quattro amici appaiono sorridenti, sereni e pronti a viversi fuori dagli studi televisivi.prosegui la letturaUomini e Donne: Giordano Mazzocchi - Nilufar Addati, Luigi Mastroianni - Sara Affi Fella insieme dopo ...

GEMMA GALGANI E MARCO CAPPAGLI/ Uomini e Donne - pioggia di critiche dal web anche per Giorgio Manetti : GEMMA GALGANI e MARCO CAPPAGLI: storia al capolinea per la coppia del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere toscano interrompe la relazione con la dama torinese(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 23:00:00 GMT)

Uomini e Donne - Lorenzo sta male : prime parole dopo la scelta di Sara : Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi dopo Sara Affi Fella: ecco come sta l’ex corteggiatore Tutti i fan di Uomini e Donne erano quasi convinti che la scelta di Sara ricadesse su Lorenzo. Eppure le cose non sono andate così. La Affi Fella ha infatti deciso di uscire dallo studio del Trono Classico insieme a Luigi […] L'articolo Uomini e Donne, Lorenzo sta male: prime parole dopo la scelta di Sara proviene da Gossip e Tv.

