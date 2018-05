Uomini e Donne | Lorenzo Riccardi a Paola Di Benedetto | Potrei stare meglio

GEMMA GALGANI E MARCO CAPPAGLI/ Uomini e Donne - pioggia di critiche dal web anche per Giorgio Manetti : GEMMA GALGANI e MARCO CAPPAGLI: storia al capolinea per la coppia del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere toscano interrompe la relazione con la dama torinese(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 23:00:00 GMT)

Beach volley - World Tour 2018 Alanya. Italia : doppia coppia out in qualificazione tra gli Uomini - doppia coppia all’assalto dell’Est tra le donne : Due coppie maschili fuori in qualificazione, due coppie femminili che attendono di esordire domani nel mani draw del torneo 1 Stella di Alanya in Turchia, che ha preso il via oggi con le qualificazioni maschili e femminili. E proprio nella prima fase del torneo è arrivata una doppia delusione per i colori azzurri, con Galli/Boesso e Conti/Magini che sono usciti prima di entrare nel main draw. Era iniziata bene l’avventura di ...

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi/ Uomini e Donne - prime uscite a 4 con Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi a Uomini e Donne. La coppia beccata per le strade di Milano mentre si scambia sguardi e sorrisi complici, ecco le foto.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 22:35:00 GMT)

Uomini e Donne - Lorenzo sta male : prime parole dopo la scelta di Sara : Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi dopo Sara Affi Fella: ecco come sta l’ex corteggiatore Tutti i fan di Uomini e Donne erano quasi convinti che la scelta di Sara ricadesse su Lorenzo. Eppure le cose non sono andate così. La Affi Fella ha infatti deciso di uscire dallo studio del Trono Classico insieme a Luigi […] L'articolo Uomini e Donne, Lorenzo sta male: prime parole dopo la scelta di Sara proviene da Gossip e Tv.

Gossip Uomini e Donne : Lorenzo beccato con Paola Di Benedetto : Cosa ci faceva Lorenzo Riccardi in compagnia di Paola Di Benedetto? Questa è la domanda che si stanno facendo i fan di Uomini e Donne da qualche ora, e più precisamente da quando il ragazzo è apparso in una ''Instagram Stories'' della modella. Rientrato a Milano dopo il rifiuto di Sara Affi Fella di fidanzarsi con lui, il giovane è finito al centro del Gossip sia per l'inaspettato incontro con ''Madre Natura'', che per la voce che lo vorrebbe in ...

Tomas Fierro e Donatella Lopar/ Uomini e Donne : "Sogniamo una famiglia - è una storia importante" : Tomas Fierro e Donatella Lopar parlano della loro storia d'amore ai microfoni del magazine di Uomini e Donne: la coppia racconta gli importanti progetti per il futuro.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 20:02:00 GMT)

Giorgio Manetti - lite con una signora del pubblico/ Uomini e Donne : Maria De Filippi rimprovera il cavaliere : Giorgio Manetti protagonista di una lite con una signora del pubblico di Uomini e Donne. "Lei sta messa male" sbotta lui, ma Maria De Filippi rimprovera il cavaliere(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 19:35:00 GMT)

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 31/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Gemma e Marco. Maria lancia un filmato registrato subito dopo la scorsa puntata in cui Marco raggiunge Gemma, vuole sapere cosa ha provato lei quando è tornato a sedersi nel parterre maschile; la risposta di Gemma è diretta “delusione”. Marco parla dell’esterna di Torino, quando è andato a trovarla e lei si è mostrata ben poco dolce nei suoi confronti, teme che a livello ...

Diretta Uomini e donne oggi 31 maggio - Gemma piange Video : oggi 31 maggio, sul Canale 5 andra' in onda un'altra puntata di Uomini e donne. Ormai il programma di Maria De Filippi è giunto a conclusione, quella odierna sara' la penultima puntata. Siccome il trono classico è terminato proprio ieri con la scelta sorprendente di Sara [Video] [Video], oggi e domani l'attenzione sara' concentrata sul trono over. Vi diciamo subito che assisteremo a un annuncio scioccante, quello dell'addio di Giorgio ...

Volley - Nations League 2018 : Italia nella storia - sconfitti i Campioni Olimpici in cinque giorni. Che doppietta tra Uomini e donne! : L’Italia ci ha preso gusto e nel giro di cinque giorni è riuscita nell’impresa di sconfiggere i Campioni Olimpici in carica con entrambe le squadre, sempre nella fase preliminare della Nations League: i ragazzi di Chicco Blengini hanno travolto il Brasile per 3-2 sabato scorso, oggi le donne di Davide Mazzanti si sono letteralmente superate travolgendo la blasonatissima Cina per 3-1. Due autentici colpacci delle nostre Nazionali di ...

Nilufar : verità e bugie a Uomini e Donne : La stagione di Uomini e Donne 2018 è stata caratterizzata dalla presenza sul trono classico di Nilufar Addati, una ragazza ventenne di padre napoletano e madre iraniana. A corteggiarla durante le riprese del noto programma di Maria De Filippi si sono alternati vari corteggiatori tra cui Lorenzo Riccardi, prima di dichiararsi definitivamente per Sara (l'altra tronista), Nicolò Ferrari, Stefano Guglielmini e Giordano Mazzocchi, la sua scelta. Ma ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 01 giugno 2018 : Giorgio Manetti dà il suo addio definitivo! : L’ultima Puntata di Uomini e Donne Over sarà caratterizzata da tanti momenti epici. In particolare accadrà qualcosa a Gemma ed a Tina, ma soprattutto la dichiarazione di Giorgio Manetti lascerà senza parole i telespettatori italiani. Seguiteci e non ve ne pentirete! Uomini e Donne: in studio Ida Platano e Riccardo Guarnieri. A Uomini e Donne Over, va in onda l’ultima Puntata della stagione 2017-2018. Entrano in studio Ida Platano e ...