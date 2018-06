Un' ovazione dal pubblico anche senza i bis

Benatti - Iab - : "Più coordinamento dalla politica per sostenere l'innovazione" : Nel settore del biotech e delle scienze della vita serve un maggiore coordinamento da parte della politica per sostenere l'innovazione

Frost & Sullivan predice i 10 cambiamenti globali promossi dall'innovazione tecnologica : Dai progressi della scienza comportamentale al contrasto tra innovazione e regolamentazione, ecco i principali trend che trasformeranno le industrie. Ogni anno il team Visionary Innovation di Frost & ...

'Dieta Mediterranea - stile di vita tra scienza - cultura - innovazione e tradizione' : l'evento promosso dal club Unesco di Foggia : "Dieta Mediterranea, stile di vita tra scienza, cultura, innovazione e tradizione'. Il 17 maggio presso la Camera di Commercio di Foggia un convegno promosso dal club per l'Unesco di Foggia, con il patrocinio della FICLU , Federazione ...

Monza - l'ospedale dei bambini premiato per l'innovazione digitale sui nati prematuri : Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma premiata per il sistema di monitorizzazione dei parametri vitali dei neonati di cui è dotato il nuovo reparto di Terapia intensiva neonatale ...

Premio Costa Smeralda : il premio Innovazione Blu a ISWEC - un dispositivo per la produzione di energia dalle onde del mare : La giuria del premio Costa Smeralda ha oggi reso noti i vincitori della prima edizione confermando l’appuntamento del 28 Aprile a Porto Cervo, giornata che si annuncia ricca di eventi e presenze importanti del mondo culturale e scientifico Italiano, e non solo. Il presidente onorario di giuria Donatella Bianchi insieme ai colleghi giurati Alberto Luca Recchi, Mario Tozzi, Alessio Satta e alla direttrice artistica Beatrice Luzzi annunciano i ...

Ricerca : robot e innovazione - dal Campus Bio-medico al via la RomeCup : Scienze della vita, robotica e innovazione. Sono queste le parole chiave della 12.esima edizione della RomeCup che si svolge da oggi fino al 18 aprile nella capitale, all’università Campus Bio-medico e in Campidoglio. Promossa dalla Fondazione mondo digitale, la manifestazione in soli 3 giorni permette di immergersi nel futuro, con tante iniziative e appuntamenti: dalle lectio magistralis ai contest creativi e al workout strategico, ...

Ostuni punta su Investment - il progetto di innovazione dei servizi elettronici per potenziare l'economia turistica e il trasporto pubblico multimodale : ... Investment / Interreg V " A / 2014 " 2020, finanziato dalla Comunità europea e rivolto al potenziamento e all'innovazione dei servizi elettronici per il consolidamento dell'economia turistica e del ...

INNovazione. PARTE DAL TEATRO ALLA SCALA LA MARATONA DI #STEMINTHECITY : Ad aprire ufficialmente la quattro giorni sarà l'evento 'Imagining a New World - Nuove frontiere, per una scienza delle possibilità', in programma martedì 10 aprile alle 9.30 al TEATRO ALLA SCALA. ...

Dalla tradizione all'innovazione : lo scenario del reimpianto visto da un agronomo conoscitore della Favolosa - : Ma dobbiamo anche preoccuparci dell'economia del ripristino dell' economia delle aziende degli imprenditori e quindi di un vero e proprio piano economico di impresa: come detto in altre occasioni, ...